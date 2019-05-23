美国将制裁“北溪-2”天然气项目 俄方：不接受

美国能源部长里克·佩里21日说，美方将在“不久后”制裁俄罗斯与多个欧洲国家合作的“北溪-2”天然气管道项目。

俄方官员随后回应，美方制裁属于“不公平竞争”。

【“不久后制裁”】

佩里20日在乌克兰首都基辅参加当选总统弗拉基米尔·泽连斯基的就职典礼，21日在一场记者会上说，在美国国内，反对“北溪-2”项目的声音“仍然很强烈”。

他说：“美国参议院将通过（制裁‘北溪-2’项目）法案，众议院将批准它，法案将送交总统（唐纳德·特朗普），他将签署法案。美方将对‘北溪-2’施行制裁。”

佩里没有提及美方制裁“北溪-2”项目的具体时间表。

“北溪－2”项目旨在铺设从俄罗斯经波罗的海海底到德国的一条天然气管道，绕开乌克兰，把俄罗斯天然气输送到德国，继而送往其他欧洲国家。项目计划2019年完工，建成后预计俄罗斯每年可向德国输气550亿立方米，可满足欧洲10%的天然气需求。

美国是全球最大石油和天然气生产国，与俄罗斯在欧洲市场有竞争关系。美方天然气价格高于俄罗斯天然气价格。美方多次呼吁俄罗斯以外的“北溪－2”项目参与方退出，威胁对参加项目的欧洲企业施行制裁。

另外，乌克兰和波兰反对这一项目并获得美国支持。乌、波担心这一项目造成本国经济和地缘政治方面损失。德国、奥地利等国家则支持这一项目。

【“不公平竞争”】

就美方制裁威胁，俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫21日晚些时候回应，美方制裁是不公平竞争行为，俄方不会接受。

他在记者会上说：“就（美方）这种行为，不仅我们无法接受，许多欧洲国家同样不会接受。”

俄罗斯外交部副部长亚历山大·格鲁什科同一天说，“北溪－2”纯属商业项目，旨在满足欧洲的能源需求和能源安全需求。

格鲁什科在奥地利首都维也纳参加俄罗斯智库瓦尔代国际辩论俱乐部欧洲会议期间告诉媒体记者，“某些国家”利用“地缘政治工具”，希望确保本国经济活动获得更有利的条件，“简而言之，就是逼迫欧洲人购买昂贵的美国天然气”。

他说，一切将取决于欧洲国家选择何种立场、是否符合本国利益。

奥地利总统亚历山大·范德贝伦16日访问俄罗斯并会晤俄罗斯总统弗拉基米尔·普京。双方说将继续推进“北溪-2”天然气管道的建设。

美国驻德国大使理查德·格雷内尔今年1月警告多家德国企业，如果继续与俄方合作推进“北溪－2”项目，可能遭受美方制裁。德国外交部长海科·马斯当时回应，美方以“北溪－2”为由施加制裁是“错误”做法；欧洲国家将决定欧洲能源政策，而非由美方决定。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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