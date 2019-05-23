日本人工智能成功预测并解答六成司法考试题引争议

日本一家人工智能开发企业说，它开发的人工智能系统“未来问”成功预测并解答出六成司法预备考试题目。这一消息引发人们对现行出题制度的争议。

这家企业名为“视野访问”，总部位于东京。针对本月18日举行的司法预备考试，“未来问”事先学习了考试范围内的法律知识、研究近8年考题以及3500页习题集，分析出题倾向、预测考题并予以解答。结果，95道考题中，它成功预测出57道，命中率为60%。

在日本，法学院学生需要在毕业前参加司法预备考试，以获得法学界从业资格。日本广播协会在报道中说，这一考试是日本难度最高的资格考试之一。最近两次考试要求通过者正确率在59%以上。“视野访问”认为，如果标准不变，“未来问”很可能通过考试。这家企业计划推出服务，出售人工智能系统预测的考题。

“视野访问”社长鬼头政人说，司法预备考试只是个起点，希望报考者能够利用人工智能快速通过考试，以便把更多精力用在获取执业资格后提高业务水平。

不过，这一消息引发人们对现行出题制度的争议。截至目前，组织司法预备考试的日本法务省说，不便评价个别预测题目。（王鑫方）【新华社微特稿】

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