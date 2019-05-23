美国拟以食品援助项目洗钱为由制裁委内瑞拉

美国消息人士21日披露，美方打算对多名委内瑞拉政府官员、商人等启动制裁或发起诉讼，理由是涉嫌利用军方运营的食品援助项目洗钱。只是，美方迄今没有拿出委内瑞拉政府洗钱的证据。

多名美国官员和知情人士告诉媒体记者，美国政府正在考虑针对委内瑞拉军方官员、政界人士、商人和委方海外商业伙伴启动制裁并发起欺诈诉讼，预期三个月内实施。不清楚受制裁或起诉人员的名单。

按照知情人士的说法，美国国家安全委员会、财政部、国务院和司法部等多个政府机构将联手制裁。

《华尔街日报》最先报道，美方指认多名委内瑞拉官员和多家私营承包商借助粮食援助项目和其他国家项目大规模洗钱，涉及金额数以十亿美元计。美方寻求推出一揽子举措，以阻断委内瑞拉政府的资金流，但没有提供所谓洗钱的证据。

由于美国长期制裁、国际原油价格波动，产油大国委内瑞拉深陷经济衰退和恶性通货膨胀，食品、药品和日用品短缺。为保障中低收入人群基本生活，委内瑞拉政府2016年起统一在国内和周边国家采购大米等食品并打包成箱，直接配送至全国400多万户家庭，后者只需支付象征性费用。

《华尔街日报》报道，对15%的委内瑞拉人而言，这一政府补贴项目是食物主要来源；对占比更多的人来说，食品援助项目是每天口粮的重要补充。

委内瑞拉近期陷入政治危机。总统尼古拉斯·马杜罗去年5月赢得连任，今年1月开始第二届任期。反对派要员、国民议会主席胡安·瓜伊多不承认马杜罗连任资格，1月23日自行宣布就任“临时总统”，得到美国、欧洲和一些拉丁美洲国家承认。美国政府随后对委内瑞拉政府机构、官员和一些国有企业追加制裁。（王逸君）【新华社微特稿】

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