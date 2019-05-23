联合国特使呼吁国际社会合力解决“伊拉克问题”

联合国伊拉克问题特使珍尼娜·亨尼斯-普拉斯哈特21日向联合国安全理事会通报伊拉克最新情况，呼吁国际社会一起帮助解决“伊拉克问题”，以避免极端组织“伊斯兰国”死灰复燃。

亨尼斯-普拉斯哈特说，数千名“伊斯兰国”武装人员及其家属可能返回伊拉克，“如果安置不好他们”，伊拉克恐将再次成为“滋生下一代恐怖分子的温床”。

她说，这不仅仅是伊拉克一个国家的问题，因为伊拉克所接收的武装人员包括其他国家的人。

“伊斯兰国”武装人员及其家属的去处令一些国家头疼。美国先前敦促盟友“认领”各自国籍的极端组织成员，但应者寥寥。美国政府2月21日拒绝承认一名表示悔过的“伊斯兰国”女成员有美国国籍，不让她返回美国。

与美方的做法相似，英国政府决定剥夺一名“伊斯兰国”英国籍女成员的国籍，拒绝她返回英国。

伊拉克总理阿迪勒·阿卜杜勒-迈赫迪2月说，愿意接收伊拉克籍“伊斯兰国”成员及其家属。红十字国际委员会官员和伊拉克政府官员证实，伊拉克方面已经接收若干批“伊斯兰国”成员及其家属，包括非伊拉克籍人士。

亨尼斯-普拉斯哈特说，一名驻伊拉克美军官员告诉她，“伊斯兰国”并没有偃旗息鼓，“他们时而消停，时而活动，保持活跃状态”。她说，由于“伊斯兰国”“还在那里”，伊拉克首都巴格达及其他地区的安全形势有待进一步观望。

谈及美国与伊朗的紧张关系，亨尼斯-普拉斯哈特说：“伊拉克完全可以成为这一动荡地区的稳定因素，而非竞技场地。伊拉克完全可以提供地区和解的场所，为地区安全对话打基础。”

亨尼斯-普拉斯哈特发言前，联合国安理会一致通过一项决议，把驻伊拉克特派团的任期延长至2020年5月31日。（王宏彬）【新华社微特稿】

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