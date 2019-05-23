英首相“最后一搏”不讨好 党内“疑欧”派反对

英国首相特雷莎·梅21日为打破英国退出欧洲联盟进程所陷僵局作“最后一搏”，承诺下月初提交议会审议和表决的《退出协议法案》将含有10项新内容，包括由议会决定是否在批准“脱欧”协议前将这份文件诉诸全体公民投票。

然而，特雷莎·梅旨在争取最大反对党工党以及主张“留欧”人士支持的新方案反响不及预期，同时招致执政党保守党内“疑欧”派齐声反对。

【放行二次公投】

特雷莎·梅当天在伦敦普华永道会计师事务所发表电视讲话，阐述她称为包含“进一步重大改动”的“脱欧”新方案。

最引人注目的是允许议会下院表决是否要就“脱欧”协议举行确认性公投，前提是议员们必须在首次审议《退出协议法案》时投下支持票，以便在稍后更详细审阅法案阶段商讨二次公投事宜。

英国首相府上周宣布，将把赋予“脱欧”协议法律效力的《退出协议法案》在6月3日开始的一周交由议会审议和表决。特雷莎·梅承诺在法案接受表决后发布她卸任的时间表。

新方案内容包括：“关税妥协”，即允许议会表决不同关税安排选项，包括政府提议的临时性货物贸易关税同盟；承诺政府有“法律义务”在“脱欧”过渡期结束前寻求北爱尔兰边界“备份安排”的替代方案；“备份安排”如果启动，北爱与英国其他地区的关税制度保持一致；保护欧盟劳工权益、维持欧盟环境保护标准。

“我要向每名议员、每个党派指出，我已妥协，希望大家也作出妥协，”特雷莎·梅说，“多数议员表示想要实现（2016年‘脱欧’）公投结果”，新方案是议会结束现有政治僵局的“最后机会”。

路透社和法新社分析，新方案所提二次公投和关税同盟设想与特雷莎·梅先前立场不同，所提劳工权益和环保主张都向工党立场倾斜。英国首相希望借此赢得工党议员支持，以对抗保守党内部“叛乱”。

她的“盘算”可能是，多数议员迄今明确反对二次公投，因而二次公投不太可能实现；同时，“临时性”关税同盟的提法因力度不够，足以稳住一些保守党议员。

【两头不讨好】

然而，按照彭博社的说法，这次“安排仓促”的演讲没有结束便招致反对，尤其触发保守党“疑欧”派人士怒火。

外界普遍视为保守党新党首热门人选的前外交大臣鲍里斯·约翰逊和前“脱欧”事务大臣多米尼克·拉布表示不会投票支持法案，理由是它对关税同盟和二次公投的主张与保守党2017年选举宣言不同。“疑欧”派保守党议员领袖雅各布·里斯－莫格认为，特雷莎·梅的新方案“比原来更糟”。

曾任“脱欧”事务国务大臣的戴维·琼斯预测，首相的演讲让人“无法接受”，只会让名为“英国脱离欧盟党”的疑欧派政党在23日欧洲议会选举中渔利。

工党反馈同样以负面居多。工党领袖杰里米·科尔宾说，新方案“似乎大部分是老调重弹”，工党会“认真审阅《退出协议法案》细节”，“但不会支持同一份老协议的重新包装版”。工党议员西玛·马尔霍特拉把特雷莎·梅的新方案称为“一名绝望首相走投无路时抛出的噱头”。

曾表示可能考虑支持法案的工党议员莉萨·南迪认为，新方案“非常无力”。另一名工党议员彼得·凯尔先前表示支持附带二次公投的法案，但告诉英国广播公司，特雷莎·梅的承诺可能轻易遭继任者推翻；本应是“简单清晰”的确认性表决变成一种“奇怪复杂过程”。

法新社报道，英国政府希望推动法案在议会7月20日休会前获批；如果二次公投选项遭议会否决，英国当月即可“脱欧”。否则，“脱欧”进程可能拖至10月31日的最后期限甚至更久，前提是欧盟再次同意延期。（海洋）（新华社专特稿）

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