美国女设计师中标设计埃菲尔铁塔绿色公园

人民网讯 据法新社报道，巴黎埃菲尔铁塔周边改造蓝图5月21日出炉，巴黎市政府决定在2024年巴黎奥运会之前，将埃菲尔铁塔周边54公顷的区域改建成一个步行绿色大公园。这个由美国设计师凯瑟琳·古斯塔夫森(Kathryn Gustafson)设计的改造工程，将于2021年动工，在2024年巴黎奥运会开幕前落成。

巴黎市长伊达尔科21日宣布说，我们的目标是要建一个宽广的步行专用区，人们可以在那里听到鸟鸣。为防止恐怖袭击，埃菲尔铁塔之前已在周围兴建了防弹玻璃墙。

巴黎市政府在2024巴黎奥运会和大巴黎建设框架下，要在铁塔周围54公顷范围内，规划一个绿色无车区域，从人权广场，经塞纳河耶纳桥到荣军院，包含塞纳河左右两岸的布兰里码头和华沙广场。为此，巴黎市政府在2018年进行了国际招标，最终美国建筑景观设计师凯瑟琳·古斯塔夫森(Kathryn Gustafson)的方案中标，该项目预算含税费7200万欧元。凯瑟琳·古斯塔夫森也是伦敦戴安娜王妃纪念喷泉的设计者。（老任）

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