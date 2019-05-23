英国第二大钢铁公司破产 危及数千个工作岗位

人民网讯 据法新社伦敦22日电，因申请政府援助的相关谈判未能达成一致，英国钢铁公司22日宣告破产，由政府官方接管人接管。英国政府的一份声明指出，伦敦高等法院谕令英国钢铁公司（British Steel）进行强制清算。
英国商务大臣克拉克（Greg Clark）表示：“英国政府与英国钢铁、持有者雷布尔资本（Greybull Capital）和贷方不断谈判，探究所有可能选项，期盼能为英国钢铁找出解决之道。”英国总工会秘书长洛奇（Tim Roache）则表示，对数千名员工而言，英国第二大钢铁厂破产是令人震惊的消息。
英国钢铁公司是英国第二大钢铁生产商，雇用约5000人，它的供应商雇用合计超过两万人。（老任）
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