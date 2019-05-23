什么是中国当前最重要的事（望海楼）

中国当前正处于何种境况？对中国来说，什么事才堪称“最重要”的事？面对复杂世界变局，这两个问题是整个中国都在思考也必须直面的问题。近日，在江西考察完一家稀土公司，调研了中央红军长征集结出发地后，在推动中部地区崛起工作座谈会上，习近平总书记给出了最新判断。

“当前”是何状态？习近平的判断，自信笃定，果断清醒。从机遇期看，“我国仍处于发展的重要战略机遇期”。对这一机遇期新内涵，去年底的中央经济工作会议有阐释。从国际形势看，我国“面临的国际形势日趋错综复杂”。“日趋”一词，点出了形势的严峻。既看到机遇，也点出形势复杂，蕴含辩证思维。这种情形下，从底线思维看，就“要清醒认识国际国内各种不利因素的长期性、复杂性，妥善做好应对各种困难局面的准备”。战略上，藐视不利因素；战术上，重视它们，妥善应对各种局面。

“最重要”的事是什么？习近平鲜明指出，“最重要的还是做好我们自己的事情”。一句“做好我们自己的事情”，彰显极高的战略定力，指明努力的根本方向。对中国来说，关键靠自己。唯有做好自己的事情，才有应对一切变局的底气。近期以来，“做好自己的事情”，这也是华为等一大批中国企业奋力进行的实践。如何才能做好自己的事情？不同时期有不同要求。当前来看，就需要“统筹研究部署，协同推进改革发展稳定各项工作，谋定而后动，厚积而薄发”。这里有系统思维，面对长期和复杂问题，要“统筹”，要“协同”；这里也有战略耐心，谋定方后动，厚积再薄发。大国崛起过程，比拼的常是复杂局面驾驭能力和登高望远的战略定力。这两个能力，恰是中国共产党所长。

做好我们自己的事情，需要找准自己的位置。这里的位置，包括历史定位、时代方位，也包括发展阶段、发展方向。中国特色社会主义进入新时代，比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴，面临高质量发展重任，承受内外各种压力，这是中国的位置。不同区域、不同省份、不同领域也有自己的位置。从区域看，京津冀要协同发展，东北振兴要全面振兴、全方位振兴，长江经济带高质量发展要坚持质量第一、效益优先，粤港澳大湾区要发挥综合优势、创新体制机制、促进要素流通，长三角一体化要紧扣“一体化”和“高质量”两个关键，中部地区要奋力开创崛起新局面，各地要主动融入共建“一带一路”……从省份看，北京要成为“四个中心”，天津要“三个着力”，河北要“四个加快”“六个扎实”，辽宁要“四个着力”“三个推进”…… 不同领域，同样有自己的位置。如要“在关键领域、卡脖子的地方下大功夫”。

做好我们自己的事情，需要脚踏实地奋斗。对个人来说，青年时期常是灿烂期、梦想期，也是过渡期、承压期，更是奋斗期。对于身处成长的“关键处、要紧时”的中国来说，同样如此。奋斗是让平凡人不凡、让梦想变为现实的关键因素。奋斗的目的，有千万重，一言以蔽之是“成长”。成长是进步者的刚需，是国家和青年都要面对的课题。成长就是今天比昨天好，明天比今天更好。要想明天好，必须今天干。奋斗不只是响亮的口号，而是要在做好每一件小事、完成每一项任务、履行每一项职责中见精神。

人间正道是沧桑。无论是弱小还是强大，无论是顺境还是逆境，我们党、我们国家、我们民族，都初心不改、矢志不渝。没有什么能够阻挡中国对梦想的向往；也没有什么事情比做好自己的事情更重要。我们应该做好，也一定能做好。

（作者为本报评论员）

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