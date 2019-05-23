俄美关系短期内很难转圜

5月21日，美国能源部长佩里表示，美方将在不久后制裁俄罗斯与多个欧洲国家合作的“北溪—2”天然气管道项目。同一天，美国再次扩大针对俄罗斯的制裁措施。莫斯科先锋机械制造厂、图拉仪器制造设计局、加特契纳防空导弹部队训练中心等3家与防空系统相关的俄罗斯实体遭到美方制裁。美方指责这些实体违反了美国关于不扩散大规模杀伤性武器的法律。

21日晚间，俄罗斯外交部在其官方网站发表评论称，美国发动的制裁违反国际法，是对俄罗斯加强叙利亚防空力量行为的报复。无论华盛顿是否愿意，俄方将继续坚决维护国际法，反对恐怖主义，并与其选择的其他国家合作。

美国国务卿蓬佩奥日前出访俄罗斯，一度让国际社会看到了美俄关系走向积极一面的可能性。然而俄罗斯外交部21日评论称，美国新一轮的制裁表明他们“急于消除蓬佩奥访俄取得的积极效果”。分析人士也普遍认为，俄美双方在诸多问题上立场相左，两国关系短期内很难转圜。

5月14日，俄罗斯总统普京在索契会见了蓬佩奥，这是蓬佩奥去年3月就任国务卿以来首次访俄。蓬佩奥在与普京的会谈中表示，美俄拥有共同利益和能够合作的领域，这是美国总统特朗普委托他转达的信息。俄总统助理乌沙科夫说，普京和蓬佩奥的会谈没有取得突破，但美国表现出了务实态度。

当日，俄罗斯外长拉夫罗夫也与蓬佩奥举行了会谈。拉夫罗夫在会谈后的新闻发布会上表示，作为全球两个最大的核武器国家，俄美之间的紧张关系不可避免地对全球局势产生不利影响。双方一致表示，需要采取实际行动改善当前状况。

此间分析人士认为，虽然俄美双方都表达了改善关系的意愿，近期俄美高层的接触也有所增加，但鉴于美国国内政治氛围，俄美关系短期内不会发生重大改变。

俄罗斯联邦委员会议员普什科夫21日在其社交媒体上写道，美国政客再一次言行相悖。“前几天，蓬佩奥还在与普京的会晤中表示，美国政府希望改善与俄罗斯的关系。”普什科夫表达了他的疑惑。

俄罗斯科学院美国与加拿大研究所所长加尔布佐夫在接受塔斯社采访时评价，现在谈俄美关系改善还为时尚早，双方在乌克兰、委内瑞拉和伊朗等重大国际问题上仍存在根本分歧，“还看不到双方妥协的理由”。让双方关系僵化的因素和氛围没有改变，而且随着美国大选临近，“俄罗斯”话题在美国国内将无处不在，这将让俄美关系改善变得更加困难。

（本报莫斯科5月22日电）

《 人民日报 》（ 2019年05月23日 17 版）

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