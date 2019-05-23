5月21日，由中国宋庆龄基金会、费城交响乐团、国家大剧院共同主办的“跨越大洋心灵交响——纪念中美建交40周年公益音乐会”在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心举行。

音乐会上，来自中美两国的音乐家演奏了莫扎特、巴赫、贝多芬等著名作曲家的经典作品，以及《二泉映月》《茉莉花》等中国传统民乐。精彩的演出引来观众阵阵掌声。

此次费城交响乐团来华的音乐家中，有4人曾于1973年来华演出，今年69岁的小提琴演奏家达维德·布思就是一位。为了这次中国之行，布思作了精心准备。他说，音乐是一种世界性的语言，能跨越文化障碍，搭建起人与人沟通的桥梁。

费城交响乐团首席第二小提琴手金伯利·费舍尔9次随乐团到中国演出。她创办的费城国际音乐节已经连续举办了20多届。今年7月，将有来自中国的100名选手到费城参加小提琴比赛。对此，费舍尔充满期待：“我们都怀着对音乐的热爱，希望美中两国人民延续文化交流的势头。”

费城交响乐团高级顾问、美国前外交官卜励德1972年陪同尼克松总统访华，并于1973年协调费城交响乐团来华演出。他用中文告诉记者：“我为参与美中人文交流感到非常自豪，每次到中国感觉都不同。虽然美中存在贸易摩擦，但是两国人民之间的交流，以及文化和教育合作都应该继续。”

费城交响乐团是美国五大交响乐团之一，同中国有着特殊的情缘。1973年9月，该乐团作为时任美国总统尼克松的“文化使者”赴中国进行了为期两周的演出，成为新中国成立后第一个访华的美国乐团。费城交响乐团也是第一个在北京人民大会堂演出的美国乐团。中美建交纪念、上海世博会开幕式……从政府到民间，中国已经成为费城交响乐团在全球重要的演出目的地之一。

这是费城交响乐团第十二次赴华，除了北京，乐团还将前往天津、南京、杭州、上海等地巡演，并走进课堂同中国学生交流。费城交响乐团总裁兼首席执行官马思艺告诉记者：“每次到中国我都非常开心，从人们的眼神中可以看到，音乐是共通的语言，音乐是无国界的。”乐团音乐总监雅尼克表示，费城交响乐团将架起一座文化桥梁，以音乐为媒，推动美中人民之间的交流。

《 人民日报 》（ 2019年05月23日 17 版）

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