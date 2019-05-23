5月22日，埃及内政部发表声明称，埃及安全部队21日在西奈半岛北部阿里什地区捣毁两处恐怖组织窝点，打死16名恐怖分子，缴获若干武器和爆炸物。此间舆论分析，埃及加大打击恐怖主义力度，是对此前金字塔附近游客大巴被袭事件的回应，具有震慑恐怖分子，彰显政府反恐决心的作用。

5月19日，一辆载有南非和埃及游客的大巴车在开往吉萨金字塔途中遭不明爆炸物袭击。爆炸发生地位于在建的埃及国家博物馆新馆附近，共造成17人受伤，其中10人为埃及公民，7人为南非公民。埃及下月将举办国家杯足球赛，有分析人士指出，恐怖组织借埃及办大赛之机发动恐袭以向政府发出挑战的信号比较明显。今年2月18日，埃及首都开罗市中心著名的爱资哈尔清真寺附近发生爆炸，造成两名警察和一名恐怖分子死亡。不到半年，发生两起爆炸事件，地点又都在知名景点附近，媒体分析称，这将对刚刚复苏的埃及旅游业造成重创，如何平息此事对旅游业带来的冲击将是政府面临的一项严峻挑战。

此次埃及安全部队在西奈半岛采取反恐行动，彰显埃及正不断加大反恐力度。埃及内政部声明称，埃及安全部门对这两处据点进行了监视，藏匿于此的恐怖分子企图对阿里什市内多个区域的重要设施和公众人物实施一系列恐怖主义袭击。

面对依然严峻的反恐形势，埃及政府采取了一系列“铁腕反恐”手段。2018年2月，埃及发起 “西奈2018”大规模反恐行动，该行动展开以来，共有近650名恐怖分子被击毙。除了军事行动，埃及还通过成立“国家最高反恐委员会”，以加快国内反恐的机制化建设。自2017年4月以来，埃及政府已多次延长全国范围内的“紧急状态”，以打击恐怖主义。

有分析人士认为，今年发生的多起恐怖袭击事件为埃及再次敲响反恐警钟。开罗大学政治学教授塞德认为，目前埃及的外部环境日趋动荡，中东局势安全变数增多，对埃及反恐工作带来更大压力。与此同时，埃及政府也面临着发展经济、铲除恐怖主义根源等课题，反恐任重而道远。

（本报开罗5月22日电）

《 人民日报 》（ 2019年05月23日 17 版）

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