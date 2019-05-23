文明对话促进相互理解（国际论坛）

■我用自己的研究成果和亲身经历告诉与会嘉宾，每种文明都有自己的优点，都应该得到尊重

回顾80年的人生历程，我从来没有后悔把汉语和中国历史文化作为毕生的追求。实际上，我生命中最精彩的部分都与中国有关。

我最初对中国产生兴趣是在1949年前后。那时在报纸、杂志上随处可见关于中国的新闻。特别是中华人民共和国成立后，相关报道就更多了。从那时起，我开始关注这个具有灿烂文明的东方古国，并被深深吸引。也是从那时起，我立志学习汉语，深入了解中国历史和文化。1958年，在被塔什干国立大学东方学系录取后，我毫不犹豫地选择中国作为我的研究方向。大学生活充实而又精彩，更重要的是我遇到了一批高水平的老师。

奥列格·瓦连京老师曾在哈尔滨学习生活多年，酷爱中国古典文学，还写得一手漂亮的毛笔字。他挥毫泼墨的样子帅极了，我至今仍记忆犹新。奥列格老师把我领进了中国文学的大门，玛利亚·伊万诺夫娜老师则让我学会了欣赏中国画。玛利亚老师主攻中国艺术，尤其擅长古画鉴赏，在她的课上，我知道了写意画与工笔画的不同，中国画的深远意境让我着迷。

1962年我被派往北京大学继续深造。这是我第一次到中国，心情格外激动。到北大后，我彻底沉浸在中文的世界里，就像一块海绵，不停地汲取各种知识。记得有一天，我正在高声朗读课文，从旁边经过的王老师瞅了我一眼，便立刻用手贴在我的额头上，随即略带责备地说：“你发烧了，看脸都红成什么样了。赶紧休息。”我这才意识到自己生病了。原来，专注于自己感兴趣的事情，真的能够忘记一切。

同学们也非常关心我。那个年代中国物资相对匮乏，买什么都需要票。生活上的困难还好解决，可买不到参考书着实令我犯愁。一天，中文系语言班的吕桂珍同学送给我一个本子。打开一看，竟是我朝思暮想的《汉语语法》。没错，她一笔一画地为我抄了一本书！这本象征友谊的语法书是我拥有的最宝贵的资料。不久前，我将它赠送给哈萨克斯坦国家档案馆永久收藏。

在北大的生活让我感觉无比快乐、幸福。虽然回到哈萨克斯坦后，有很长时间我没能再到中国，但我对中国文化的热爱丝毫没有减退。

时光荏苒，经过多年的发展，在哈萨克斯坦以及中亚许多国家，汉语早已成为最热门的外语之一。学习汉语、研究中国文化的年轻人越来越多。我也没有停止自己的事业，去年受聘成为哈萨克斯坦文化与体育部“文化亲近中心”的专家。中心的主要任务就是要寻找各个民族、文明之间的联系和共同点，为新时期实现共同发展创造条件。

来到北京出席亚洲文明对话大会，我用自己的研究成果和亲身经历告诉与会嘉宾，每种文明都有自己的优点，都应该得到尊重。加强跨文明对话，对促进相互理解、巩固睦邻关系、解决矛盾分歧具有非常重要的现实意义。

（作者为哈萨克斯坦自然科学院院士、著名汉学家）

《 人民日报 》（ 2019年05月23日 17 版）

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