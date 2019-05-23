希望美方认真倾听自己国内理性呼声

本报北京5月22日电 （记者王骁波）针对美国工商界不满美国政府任意曲解加征关税的后果，外交部发言人陆慷22日表示，贸易战没有赢家，希望美方认真倾听一下自己国内的理性呼声。
在当日例行记者会上，有记者问：据报道，阿迪达斯、耐克、彪马以及美国170多家鞋类制造商和零售商联合致函美国总统特朗普称，美国对中国输美鞋类产品加征关税，将对美消费者、制鞋企业和美国经济造成灾难性后果。支付关税的是美国消费者，这一点不容曲解，而企业也无法简单地从中国迁走工厂。中方对此有何评论？
“这已经不是美国工商界第一次公开发出反对加征关税的声音了。”陆慷说，“美国工商界不满美国政府任意解释贸易战的后果，这完全可以理解。中方多次说过，贸易战没有赢家。”
“美方任意地把‘关税大棒’挥舞来挥舞去，最终肯定还是打在美国消费者和企业界身上。希望美方认真倾听一下自己国内的理性呼声。”陆慷说。
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