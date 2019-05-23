王毅出席上海合作组织外长会议

本报比什凯克5月22日电 （记者周翰博）5月22日，国务委员兼外交部长王毅在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克出席上海合作组织成员国外长理事会会议。

王毅表示，当前，国际形势充满不稳定性和不确定性，单边主义横行，保护主义抬头，冷战思维回潮，各种霸凌行径严重冲击现行国际体系和国际关系准则。上合组织各成员国要通力合作，为国际社会建设新型国际关系和人类命运共同体作出更大贡献。

王毅就下一阶段深化上合组织合作提出以下建议：

一要加强团结互信，加大相互支持，共同抵御外部势力干扰破坏。

二要深化安全合作，筑牢安全屏障，落实上合组织反极端主义公约。

三要拓展务实合作，补齐发展短板，以实际行动维护自由贸易和多边贸易体制。

四要加强交流互鉴，促进民心相通，夯实上合组织合作的社会和民意基础。

五要展现国际担当，扩大上合影响，坚定维护国际公平正义，捍卫成员国安全和发展利益，坚决反对任何形式的单边主义和贸易保护主义。

其他与会成员国外长在发言中同意积极落实第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成果，强调共同反对单边主义和保护主义，致力于维护以国际法为基础的国际秩序。各国外长签署了为比什凯克峰会作准备的相关文件，会议还通过和发表了新闻公报。

《 人民日报 》（ 2019年05月23日 04 版）

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