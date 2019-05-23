京交会:打造具有全球影响力的服贸盛会（权威发布）

本报北京5月22日电 （记者朱竞若、贺勇、王珂）“由商务部和北京市人民政府共同举办的2019年中国国际服务贸易交易会（下文简称“京交会”）将于5月28日到6月1日在北京举行。”记者从国新办22日举行的2019年京交会发布会获悉，作为中国政府在服务贸易领域里举办的唯一的国家级展会，今年的京交会规模空前，参会的国家和地区数量比上年大幅增加，共有21个国际组织、130个国家和地区参展参会。

当前，服务贸易已经成为我国对外贸易发展的新引擎和对外开放深化的新动力。“十三五”以来，我国服务贸易平均增速高于全球。2018年服务进出口5.24万亿元，同比增长11.5%，连续5年位居世界第二，服务贸易占外贸比重从2012年的11.1%提高到14.7%。今年以来，我国服务贸易继续稳中向好。一季度服务进出口1.29万亿元，同比增长2.6%；其中新兴服务进出口4580亿元，同比增长12.6%。

2019年京交会以“开放、创新、智慧、融合”为主题，重点围绕科技、文化、健康、商务等服务领域，将举办全球服务贸易峰会、国际论坛、行业大会、专题论坛等百场论坛会议和国别推介、省市推介、行业洽谈等百场洽谈交易活动，并首次采取“一主多辅”方式，设置国家会议中心及周边的奥林匹克庆典广场和北京国际会议中心1个主会场，王府井商业街、西城金融街、新老国展、故宫博物院等10个分会场。

商务部副部长王炳南介绍，今年京交会有四个特点：一是定位更准。从本届开始展会由中国（北京）国际服务贸易交易会更名为中国国际服务贸易交易会，更名后的京交会将致力于面向打造品牌、扩大影响、引领全球和中国服务贸易创新发展。二是频次更快。从今年开始，京交会将由两年一办调整为一年一办。三是规模更大。今年京交会展览面积从以往的5万平方米，大幅度增加到15万平方米，还首次尝试设立一批分会场，将北京重要地标和功能设施全盘纳入到京交会统筹资源，充分展示北京服务业和服务贸易发展特色与广阔空间。四是国际化水平更高。参加京交会的国家和地区数量比上年大幅度增加，具有广泛的国际代表性。

“截至目前本届京交会各项筹备工作进展顺利。”北京市副市长王红介绍，预计将有2位外国政要、3位外国前政要、12位国际组织负责人及境外部级嘉宾出席；1位欧洲科学院院士、4位中国工程院院士、2位中国科学院院士及300多位知名专家学者和企业家参会并发表演讲。同时将有7998家企业及机构参展参会，其中，1690家参展，6308家参会。这些企业中，有614家跨国公司和行业知名企业，63家世界500强（境外36家，境内27家）。此外，还将有3.6万名客商及代表、150余家媒体、500余名媒体记者参展参会。

《 人民日报 》（ 2019年05月23日 04 版）

(责编：王仁宏、袁勃)