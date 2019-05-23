加征关税是把“双刃剑” “美国吃亏论”站不住脚

5月22日，北京大学国家发展研究院举办“中美贸易及中美关系：挑战与前景”论坛，与会嘉宾一致认为，合作是中美双方唯一正确的选择，美方肆意挥舞关税大棒的错误做法，无益于经贸问题的解决。中方从来不畏惧任何压力，有信心、有决心、有能力应对任何风险和挑战。

美国所征关税通过其国内进口商、批发商、零售商，最终会转嫁到美国消费者身上

中国国际经济交流中心总经济师陈文玲认为，美国挑起贸易战，是美国经济民粹主义的产物，是把美国利益至上推广到全世界的表现。

“加关税是一把双刃剑。” 清华大学中美关系研究中心高级研究员周世俭说，加关税是贸易保护主义最简单的做法。美国所征关税通过其国内进口商、批发商、零售商，最终会转嫁到美国消费者身上。

“美国贸易吃亏论是站不住脚的。” 北大国发院党委书记、副院长余淼杰说，贸易逆差对美国来说并不吃亏，这是由两国经济结构决定的。

北大国发院名誉院长林毅夫认为，贸易是双赢的，这是经济学的基本常识。之所以会产生美国对中国贸易逆差，一大原因在于美国储蓄不足。“解决贸易逆差必须从国内出发，增加储蓄，减少消费。靠关税解决逆差，只会适得其反。”

美国挑起贸易战，打乱的是全世界产业发展的步伐，违背了人类历史发展潮流

中国现代国际关系研究院世界经济研究所所长张运成认为，美国应该理性分析自身问题，认真考虑本国竞争力两极分化、经济活力和传统劳动力无法被创新经济吸收等现实问题，不应将矛盾转移到国外，更不能“不做蛋糕而到国外去抢蛋糕、分蛋糕”。

陈文玲表示，中美建交40年来，两国关系的主流是合作共赢，美国创造的财富也是与包括中国在内的全人类智慧分不开的。美国挑起贸易战，打乱的是全世界产业发展的步伐，违背了人类历史发展潮流。

“通过极限施压的方式是绝不可取的。”中国社会科学院世界经济与政治所国际贸易研究室主任东艳认为，中国现在需要扩大进口，但是中国用什么方式来进口、进口什么、进口多少，这不能由美国说了算。

国际关系学院校长助理、国际政治系主任达巍认为，当前美国在贸易等领域的种种言行，是贸易霸凌主义的集中体现，势必遭到国际社会坚决反对。

中国产业体系完整、市场规模巨大、抗压能力强，完全有能力经受风浪的考验

5月10日，美方已将对2000亿美元中国输美商品加征的关税从10%上调至25%。与会专家认为，中国产业体系完整、市场规模巨大，韧劲强、回旋空间大、抗压能力强，完全能经受任何风浪的考验。

“只要我们保持战略定力，把自己的事情做好，中国经济对世界经济增长贡献仍然是最大的。”林毅夫说，美国市场只占中国出口市场的20%，我们可向欧盟、日韩、“一带一路”沿线国家和地区广泛拓展经贸往来。

余淼杰认为，中国有足够的政策工具应对中美经贸摩擦。同时，中国将持续推进高水平对外开放，不断深化与欧盟、东盟、金砖国家等伙伴的贸易关系，并通过世界贸易组织等多边机构坚决捍卫自身权利。

“我们绝对不会以中国发展为代价来满足美国单方面的需求。”林毅夫认为，我们要做的就是保持战略定力，全面深化改革，大力推进新一轮高水平对外开放，按照新发展理念的要求，追求创新、协调、绿色、开放、共享的发展。

北京大学国际关系学院教授查道炯认为，要提高在全球配置资源的能力，提高我们的全要素生产率，提高我国技术、产品和服务的国际竞争力；同时不断扩大开放，让全世界共享中国发展机遇、发展成果。

《 人民日报 》（ 2019年05月23日 04 版）

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