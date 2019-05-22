建立人工智能伦理与治理网络:扩展与国际社会联系

人民网北京5月21日电 太和智库21日在京举行“建立中国人工智能伦理与治理网络:扩展与国际社会的联系”研讨会，数十位国内外人工智能学者专家及业内人士参会交流讨论。

当今社会,人工智能迅速发展，人们在享受人工智能带来便利,不断寻求人工智能效益最大化时,也面临着人工智能带来的诸如伦理道德及监管等问题。太和智库欧洲中心主任托斯登·耶里尼克指出，人工智能(AI)可以为社会带来福祉,也可能在发展的过程中偏离预设轨道,在安全、政府治理等问题上带来风险和挑战。AI在方便人们日常生活和促进社会发展的同时，也引发人们对不同文明下社会融合以及个人隐私等伦理道德问题的担忧,这就需要全球协同,建立新多边主义来克服人工智带来的挑战。

香港中文大学系统工程与工程管理学系蒙美玲教授表示,AI确实给人类带了一些好处,AI所涉及的大数据、机器学习等方面的能力都超越了人类,解决了很多公式化和可以提前设定流程的问题。比如,AI语音识别技术已经能够与人类比肩,在某些方面可以帮助语言障碍者进行更好的交流。

亚马逊AWS首席云计算技术顾问费良宏则认为，AI缺乏透明度，算法可能存在偏见等十大风险，人类要有能力对此进行规范的。正如阿西莫夫早年间对机器人提出的三定律,我们可以约束机器、约束算法去完成人类赋予它的使命。我们应该在宏观上对人工智能加以把握，使其更好的为人类服务。

清华大学苏世民书院院长薛澜教授表示，在人工智能领域，确保有规范才是最重要的。在中国,有人工智能委员会这样的机构来规范人工智能应用、伦理治理等方面的问题。从政策方面来说,我们需要建立一个有关人工智能发展的国家研发战略。

此次研讨会探讨了中国乃至国际人工智能伦理和治理问题，汇聚来自各地的顶尖专家，为中国新兴的人工智能专家社群提供交流平台，分享其在人工智能伦理和治理方面的研究成果，探讨人工智能在中国的机遇与挑战，力争达成有益共识。会议还探讨了中国专家群体如何系统地为人工智能伦理和治理问题建言献策，并在国际上促进相关议题形成。建立全国人工智能伦理和治理委员会的可能性，以帮助更多学者积极参与到 ICGAI及IGCC的未来机构中。

(责编：田婉晴(实习生)、常红)