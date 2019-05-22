中方呼吁坚持政治解决利比亚问题

人民网联合国5月21日电 （记者李晓宏）联合国安理会21日举行利比亚问题公开会，中国常驻联合国代表马朝旭发言呼吁坚持政治解决利比亚问题。

4月初以来，的黎波里周边爆发军事冲突，已经造成包括平民在内的大量人员伤亡，难移民和流离失所者不断增加，恐怖主义活动呈现抬头之势，破坏利比亚政治、安全、经济、社会等各方面稳定和发展，并向萨赫勒、地中海沿岸等地区外溢。

马朝旭发言说，中方对利比亚局势发展表示严重关切。国际社会应加大对利比亚问题的关注，共同努力推动利比亚问题尽早解决。

他说，中方始终认为，利比亚问题必须通过政治途径加以解决，希望冲突各方着眼国家和人民利益，响应国际社会呼声，尽快停火，缓和紧张局势，并回到和平对话与协商解决的轨道上来。

他指出，国际社会应尊重利比亚主权、独立和领土完整。有影响力的国家应积极发挥作用和施加影响，推动利各方化解分歧，加强互信，为实现停火、恢复政治对话提供建设性帮助。

马朝旭表示，中方支持在联合国主导下积极推动利比亚问题政治解决进程，支持古特雷斯秘书长和其利比亚问题特别代表的斡旋努力，支持非盟等区域组织积极发挥作用，希望各机制充分发挥自身优势，加强协调配合。

他强调妥善处理制裁问题，在继续执行利比亚制裁的同时，应注意规避制裁对利比亚平民和第三国产生负面影响，不应损害利比亚国家整体利益及人民的正常生活和人道需求。

马朝旭表示，中方愿同国际社会一道，共同为利比亚实现长治久安作出积极努力。

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