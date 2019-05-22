王毅：中方对中美经贸摩擦的立场得到理解和支持

人民网比什凯克5月22日电（记者周翰博） 2019年5月22日，国务委员兼外交部长王毅在比什凯克出席上海合作组织外长会议期间对记者表示，我在此次上合组织外长会上向各国外长介绍了有关情况，中方对中美经贸摩擦的立场得到外长们的理解和支持。

王毅表示，近来中美经贸摩擦引起国际社会高度关注。我在此次上合组织外长会上向各国外长表明，恰恰由于美方始终不愿意解决中方的合理关切，反而采取极限施压才导致磋商受挫。我向大家强调，中方所作所为不仅是在维护自身正当合法权益，也是在维护国际关系准则，维护自由贸易体制。中方介绍的事实真相得到了外长们的广泛理解支持。刚刚发表的上合外长会议新闻公报明确写明，上合组织成员国要共同反对任何形式的单边主义和贸易保护主义。

王毅指出，美方如果要将中美经贸磋商建立在不平等的基础之上，中方当然不能接受。任何不平等协议都不可能成立，也不可能得到认同。如果美方愿意平等磋商，中方的大门敞开。如果美方选择极限施压，中方坚决奉陪到底。

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