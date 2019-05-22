王毅：美国打压华为是典型的经济霸凌行为

人民网比什凯克5月22日电（记者周翰博） 2019年5月22日，国务委员兼外交部长王毅在比什凯克出席上海合作组织外长会议期间应询对记者表示，美国动用国家力量无端打压华为这样一家中国民营企业是典型的经济霸凌行为。

王毅表示，现在美国国内有一些人不希望中国有正当的发展权利，试图阻碍中国的发展进程。一个典型的例证就是，在没有任何事实依据情况下，以莫须有的罪名，动用国家力量，无端打压华为这样一家中国民营企业。这是典型的经济霸凌行为。得道者多助，失道者寡助。美方这种唯我独尊的做法不会获得国际社会的认同和支持。

王毅表示，此次上合组织外长会议通过了新闻公报。各方在公报中共同反对任何形式的单边主义和贸易保护主义，还特别强调，反对以任何借口对数字经济和通信技术领域的互利国际合作采取歧视性做法。

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