王毅会见印度外长斯瓦拉吉

人民网比什凯克5月22日电（记者周翰博） 2019年5月22日，国务委员兼外交部长王毅在比什凯克出席上海合作组织外长会议期间会见印度外长斯瓦拉吉。

王毅表示，中方祝贺印度大选顺利举行，希望印方如期组建新政府，中印双边关系实现平稳过渡并取得更大发展。双方要落实好两国领导人达成的重要共识，筹备好下一阶段两国高层交往，尽早启动各双边机制对话，维护中印边境和平稳定，共同庆祝明年两国建交70周年。王毅表示，作为印度和巴基斯坦共同的邻居，中方真诚希望印巴双方抓住机遇，改善关系，推动地区局势实现和平稳定。

斯瓦拉吉表示，印度新政府会继续将发展对华关系作为外交优先方向，进一步加强两国各领域合作。印方愿同中方共同落实好两国领导人重要共识，加强沟通协调，增进人文交流，共同维护边境地区和平安宁，推动印中关系不断向前发展。印度愿与巴基斯坦改善双边关系，希望双方一道为此作出努力。

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