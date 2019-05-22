王毅会见俄罗斯外长拉夫罗夫

人民网比什凯克5月22日电（记者周翰博）2019年5月22日，国务委员兼外交部长王毅在比什凯克出席上海合作组织成员国外长会期间会见俄罗斯外长拉夫罗夫。

王毅表示，当前国际形势变化很快，中俄要随时密切沟通，加强全面战略协作，维护国际关系基本准则和两国共同利益。中俄还要共同推动上合组织各领域合作迈上新台阶，发挥新兴区域合作组织的建设性作用。双方更要共同努力，精心做好习近平主席下月对俄进行国事访问并出席圣彼得堡国际经济论坛的筹备工作，以庆祝两国建交70周年为契机，推进中俄全面战略协作迈向新时代。

拉夫罗夫表示，当今世界不确定性突出，矛盾错综复杂。在俄中共同努力下，此次上合组织外长会对外发出积极信号，这有利于维护以联合国为核心的国际体系，捍卫以国际法为基础的国际秩序。两国应密切配合，推动6月上合组织比什凯克峰会取得圆满成功。俄方愿同中方一道，全力做好习近平主席对俄国事访问并出席圣彼得堡国际经济论坛的筹备工作，确保访问成功，为两国关系注入新的动力。

双方还就委内瑞拉、伊朗核等共同关心的国际问题深入交换了意见。

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