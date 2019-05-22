王毅会见乌兹别克斯坦外长卡米洛夫

人民网比什凯克5月22日电（记者周翰博） 2019年5月22日，国务委员兼外交部长王毅在比什凯克出席上海合作组织成员国外长理事会会议期间会见乌兹别克斯坦外长卡米洛夫。

王毅表示，近年来，在两国元首的战略引领和亲自推动下，中乌关系实现跨越式发展。上个月，米尔济约耶夫总统赴华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，就深化共建“一帯一路”合作提出建设性方案，中方对此表示赞赏。中方愿将共建“一带一路”倡议与乌国家发展战略深入对接，在经贸、农业、产能等各领域同乌方加强合作，帮助乌提高自主发展能力，不断提升两国关系水平，并为促进地区和平与发展作出贡献。中方愿同乌方加强协调，推动上海合作组织为促进区域经济一体化发挥更大作用，就反对单边主义和保护主义发出一致声音。

卡米洛夫表示，不久前米尔济约耶夫总统赴华出席“一带一路”国际合作高峰论坛并同习近平主席举行了富有成果会晤。此后，乌方指定专门机构和官员负责推动落实论坛成果，加快推进乌中共建“一带一路”进程。乌坚定奉行一个中国政策，理解并支持中方在新疆地区采取的去极端化措施，愿同中方在上合组织等框架内加强协调，共同打击“三股势力”，维护地区和平稳定。

双方还就阿富汗问题交换了意见，一致认为应抓住当前出现的和平曙光，推动阿和平和解进程，早日实现阿富汗的和平稳定。

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