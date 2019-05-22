王毅会见巴基斯坦外长库雷希

人民网比什凯克5月22日电（记者周翰博） 2019年5月22日，国务委员兼外交部长王毅在比什凯克出席上海合作组织外长会议期间会见巴基斯坦外长库雷希。

王毅表示，中巴全天候战略合作伙伴关系在共建“一带一路”进程中得到深化弘扬。双方应共同落实好伊姆兰?汗总理来华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间两国领导人达成的共识，加强高层交往，深化务实合作，推动中巴关系在复杂多变的国际形势下取得新的发展。

王毅表示，近期，瓜达尔港明珠洲际酒店遭到恐怖袭击，性质严重，影响恶劣，值得高度警惕。中方赞赏巴方长期以来为打击恐怖主义所作努力，希望并相信巴方会加强对中国在巴人员和机构的安保工作，维护好中巴合作安全。

库雷希表示，巴方愿与中方共同筹备好下一阶段两国高层交往，落实好第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成果，以加强中巴经济走廊建设为主线深化两国合作，推动两国关系取得新的成就。巴方在打击恐怖主义和极端主义问题上同中方目标完全一致，双方感同身受，命运与共。中方的关切就是巴方的关切。巴方将尽最大努力保护中国在巴公民和机构的安全，并继续在双多边框架下加强双方反恐合作，维护两国共同利益和地区和平稳定。

双方还就阿富汗问题交换意见，一致同意加强沟通协调，共同推动阿问题的早日政治解决，维护地区的和平稳定。

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