美国欲制裁海康威视 外交部：坚决反对

人民网5月22日电 据外交部网站消息，外交部发言人陆慷今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

应国家主席习近平邀请，尼日尔共和国总统穆罕默杜·伊素福将于5月26日至30日对中国进行国事访问。

访问期间，习近平主席将为伊素福总统举行欢迎仪式和欢迎宴会，两国元首将举行会谈并共同出席两国间有关合作文件签字仪式。李克强总理和栗战书委员长也将分别会见伊素福总统。除北京外，伊素福总统一行还将访问浙江和江西。

尼日尔是西部非洲具有独特影响的重要国家。中国和尼日尔是互帮互助的好朋友，互利共赢的好伙伴。近年来，中尼两国政治互信不断深化，在基础设施建设、医疗卫生、能源资源等领域务实合作成果丰硕，在国际和地区事务中保持着良好的沟通和协调。相信伊素福总统此访将为中尼关系全面深入发展注入新动力，推动中尼友好合作迈上新台阶，更好地造福两国人民。

问：据报道，美国政府正考虑对更多中国企业采取限制措施，其中就包括经营视频监控设备的海康威视。你对此有何评论？

答：最近我们已经多次就美方滥用国家力量、蓄意抹黑和打压其他国家特定企业的行为表明了中方坚决反对的立场，而且我们的态度是一贯的、明确的。我们一贯要求中国企业在遵守当地法律的基础上，按照市场原则和国际规则对外投资和开展经营合作，同时我们希望其他国家也能够给予中国企业公平、非歧视的待遇。

我愿再次重申，国与国之间的贸易投资关系必须建立在相互尊重、平等互利的基础之上。

问：据俄罗斯总统府21日消息称，普京总统同德国总理默克尔、法国总统马克龙通话，各方强调伊核协议重要性，重申将致力于同伊朗进一步开展经贸互利合作。中方对此有何评论？

答：我也注意到有关报道。一段时间以来，伊核协议有关各方一直保持着密切沟通和协商。特别是针对近来美方采取“极限施压”和单边制裁引发的紧张局势，各方均强调将坚定致力于维护和执行好伊核问题全面协议，履行各自的责任和义务。确保伊核协议得到完整、有效执行，不仅是安理会决议的要求，也是化解当前紧张态势、推动伊核问题解决的唯一现实、有效途径，这符合国际社会的共同利益。中方将同有关各方一道，继续作出我们的努力。在此过程中，中方也将坚定维护自身合法权益。

问：昨天中国和巴基斯坦开展了庆祝建交68周年的活动。请问你对此有何评论？

答：正如你所说，今年是中国和巴基斯坦建交68周年。5月21日，中国驻巴基斯坦使馆隆重举办了庆祝两国建交68周年招待会。中国驻巴大使姚敬和巴基斯坦外秘马哈茂德共同出席并致辞。相信你也看到了中方发布的消息，双方都对当前中巴关系的发展势头感到非常满意，一致同意进一步加强两国各领域交流合作，推动中巴全天候战略合作伙伴关系取得更大发展，打造新时代更加紧密的中巴命运共同体。

问：据报道，阿迪达斯、耐克、彪马以及美国170多家鞋类制造商和零售商联合致函美国总统特朗普称，美国对中国输美鞋类产品加征关税，将对美消费者、制鞋企业和美国经济造成灾难性后果。支付关税的是美国消费者，这一点不容曲解，而企业也无法简单地从中国迁走工厂。中方对此有何评论？

答：我看到了有关报道。事实上，大家也都注意到，这已经不是美国工商界第一次公开发出反对加征关税的声音了。正如你刚才所说，美国工商界不满美国政府任意解释贸易战的后果，这完全可以理解。中方多次说过，贸易战没有赢家。美方任意地把“关税大棒”挥舞来挥舞去，最终肯定还是打在美国消费者和企业界身上。希望美方认真倾听一下自己国内的理性呼声。

问：据报道，美国国会众议员谢尔曼正在推动《中国债务陷阱法案》，旨在帮助第三国摆脱中国制造的“债务陷阱”。美国一些官员和国会议员频频指称中国借助“一带一路”扩大地区影响力，让非洲等一些国家陷入“债务陷阱”，危及这些国家主权和可持续发展。你对此有何回应？

答：一段时间以来，美国一些政客言必称中国在一些国家制造了“债务陷阱”，我建议他们认真听一听被他们“关心”的国家是什么反应。

我这里有一些例子。以非洲为例，纳米比亚总统根哥布近日对媒体表示，实际上中国对纳米比亚的贷款只占纳政府全部债务的2.6%，而且大多数都是无息贷款。中纳贷款协议是由双方经过平等协商达成的，不附加任何政治条件。中国对纳米比亚的投资不仅限于机场、道路等大的基础设施项目，也涵盖教育、医疗、农业等重要的民生领域。纳米比亚民众非常清楚，谁曾殖民过他们，谁曾强迫过他们，谁是他们的朋友，谁同他们平等相待。莫桑比克总统纽西表示，非洲债务问题并非由中方造成，恰恰是那些在债务方面指手画脚的国家造成的。吉布提总统盖莱表示，批评“一带一路”的人正是既没有计划也没有行动的人。那些无端指责不会动摇莫桑比克对“一带一路”的信心，不会动摇非洲国家对中国和非中合作的信任。

所以，我们想奉劝美方有些人，如果真的关心发展中国家，不如主动提供一点实实在在的帮助。如果自己做不到，至少也应该对其他国家帮助包括非洲国家在内的发展中国家的努力抱有健康的心态。

问：继中国东航昨天就波音公司737MAX飞机停飞事件向美国波音公司提出索赔后，今天中国国航、南航也向波音提出索赔要求。我们还关注到中国和欧盟近日签署了民航领域协定。中方是否是因为波音飞机出现安全隐患而加大了同欧盟在民航安全领域的合作？

答：关于中国与欧盟签署民航领域相关协定，中国驻欧盟使团团长张明大使已经接受了媒体采访，作了详细的说明。这是中国同欧盟首次在民航领域签署相关协定，中欧双方都给予了高度评价。

有关协定的签署是落实第21次中欧领导人会晤联合声明的具体举措。一直以来，中欧双方都抱有在民航安全领域开展合作的强烈意愿。这次协定的达成有助于丰富中欧全面战略伙伴关系的内涵，展现了中欧双方在当前形势下深化互利合作、拓展共同利益的决心。

关于你问题的前半部分，我们对企业之间的商业行为不便评论。但我们始终认为，相关利益攸关方对波音公司有关机型存在安全隐患抱有关切，依法维护自身合法权益，这无可非议。

问：据了解，中国美国商会和上海美国商会今天发布了一项调查结果，显示大约50%的商会会员企业表示，自中美贸易发生摩擦以来，遭遇到一些中方非关税壁垒的报复措施。请问中方确实针对美国企业使用了诸如延长报关这类的非关税壁垒报复措施吗？

答：我尚未看到你提到的调查报告，需要了解一下。作为原则，我可以回应的是：

第一，即便在美国威胁对中国产品加征关税的情况下，外商来华投资的热情不减反增。我们已经提供了一些具体的事例，其中就包括一些国际知名企业一年来加大对华投资的情况，这证明了外国企业对中国经济前景、对来华投资并实现盈利依然充满了信心。

第二，如果担心中方会因为中美贸易摩擦就对美国企业采取报复措施，我建议你关注一下今天上午国新办举行的中外媒体吹风会，中国工信部相关负责人回答了类似的问题。我们对在华外资企业从来没有过报复的想法。中方一直主张，国与国之间的贸易投资关系必须坚持相互尊重、平等互利，同时中国对外开放的大门一直是打开的。我们始终欢迎外资企业来华兴业，同中方开展互利合作。同时，我们也致力于为来华投资的外商提供公平、合理、透明、稳定的营商环境。

问：你是否可以介绍正在举行的上海合作组织外长会的相关情况，特别是印中两国外长会见的情况？

答：我们已介绍过王毅国务委员兼外长访问中亚五国并出席上海合作组织成员国外长理事会会议的有关情况和考虑。至于你想问上合组织外长会的最新情况，以及王毅国务委员兼外长此行同与会各方外长、包括印度外长的会谈情况，我们会及时发布有关消息。

此次外长会议旨在为即将于今年6月举行的上合组织比什凯克峰会作全面准备，就上合组织各领域合作以及共同关心的国际和地区问题交换意见。我们相信，各方都会以此次会议为契机，落实好去年上合组织青岛峰会的成果，凝聚更多合作共识，达成更多合作举措，为确保上合组织比什凯克峰会的圆满成功作出努力。

问：据报道，印度、日本方面计划将对斯里兰卡科伦坡港进行投资。你对此有何评论？

答：我注意到有关报道，不掌握具体的情况。如果相关各方能发布正式消息，这将有助于本地区国家更好地了解有关政策和举措。

中国提出的“一带一路”倡议坚持共商共建共享原则，秉承开放包容、合作共赢精神。中方愿同有关各国一道，为包括斯里兰卡在内的地区国家发展提供力所能及的帮助，开展互利共赢合作。

(责编：刘叶婷、杨牧)