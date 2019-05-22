王毅出席上海合作组织外长会议

人民网比什凯克5月22日电（记者周翰博） 2019年5月22日，国务委员兼外交部长王毅在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克出席上海合作组织成员国外长理事会会议。

王毅表示，去年青岛峰会以来，上合组织成员国深入落实峰会成果，积极发掘合作潜力，推动各领域合作稳中有进。当前，国际形势充满不稳定性和不确定性，单边主义横行，保护主义抬头，冷战思维回潮，各种霸凌行径严重冲击现行国际体系和国际关系准则。上合组织是国际社会的重要建设性力量。面对当今世界变局，各成员国要通力合作，充分发挥上合组织的积极作用，为地区国家实现安全稳定和发展振兴提供更多助力，为国际社会建设新型国际关系和人类命运共同体作出更大贡献。

王毅就下一阶段深化上合组织合作提出以下建议：

一要加强团结互信，加大相互支持。各方要继续大力弘扬“上海精神”，维护上合组织友好合作大局，坚定支持彼此维护核心利益的努力，坚定支持各国走符合自身国情的发展道路，共同抵御外部势力干扰破坏。

二是要深化安全合作，筑牢安全屏障。各方要扎实落实打击“三股势力”合作纲要，防范“伊斯兰国”武装分子回流，加大打击“东突”等暴恐勢力，落实上合组织反极端主义公约。中方愿与各方分享在新疆地区采取预防性反恐和去极端化措施的有益经验。

三要拓展务实合作，补齐发展短板。各方要积极落实第届“一带一路”国际合作高峰论坛成果，深化“一带一路”同地区合作倡议和各国发展战略对接，加快商谈贸易便利化协定，尽早启动上合组织自贸区可行性研究，以实际行动维护自由贸易和多边贸易体制。要落实成员国政府间国际道路运输便利化协定，持续提高地区互联互通水平，继续深讨成立上合组织开发银行的可行方式。

四要加强交流互鉴，促进民心相通。各方要继续深化教育、文化、科技、环保、卫生、体育等领域合作，加强媒体妇女、青年、智库等各界人士友好交往，夯实上合组织合作的社会和民意基础。

五要展现国际担当，扩大上合影响。各方要高举多边主义旗帜，坚定维护以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际体系，为推进全球治理规则民主化贡献“上合力量”。要就重大国际和地区问题及时发出一致声音，坚定维护国际公平正义，捍卫成员国安全和发展利益，坚决反对任何形式的单边主义和贸易保护主义。

王毅表示，比什凯克峰会召开在即，我们要以本次外长会议为契机，为峰会做好全面政治准备，确保峰会圆满成功。中方愿与各方一道，推动上合组织各领域合作不断取得新进展，更好地造福地区各国人民。

其他与会成员国外长在发言中充分肯定上合组织在维护地区和平稳定及促进共同发展方面发挥的重要作用，同意积极落实第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成果，加快“一带一路”倡议同地区合作倡议和各国发展战略对接。各国强调共同反对单边主义和保护主义，致力于维护以国际法为基础的国际秩序，并就新形势下深化上合组织合作，推动该组织在国际事务中发挥更大作用阐述了立场。各国外长签署了为比什凯克峰会作准备的相关文件，会议并通过和发表了新闻公报。

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