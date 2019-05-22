9亿美元高铁拨款被收回 美加州起诉特朗普政府

据美国侨报网报道，21日，美国加州在地方法院起诉特朗普政府，此前特朗普政府取消了为该州高铁项目提供的9.29亿美元资金。

美国交通部此前表示，已取消了2010年一项协议中的一笔9.29亿美元拨款，因为加州“屡次未能遵守协议”，并且“未能在该项目上取得合理进展”。而且该局仍在考虑“所有选择”，以求收回已向该项目划拨的25亿美元联邦资金。

今年2月，加州州长纽森(Gavin Newsom)表示，由于成本上涨、工期延误和管理方面的担忧，加州将缩减773亿美元的高铁项目，但还是会完成一小部分。特朗普政府随后停止了对该项目的资助。

特朗普多次批评该项目。在一次演讲中，特朗普称该项目是一场“灾难”，“完全失控”，并回忆了他曾就加州项目对交通部长赵小兰说过“这一切都结束了”。

此举标志着特朗普政府与加州就移民、车辆排放标准和互联网政策等一系列问题展开的持续斗争的最新进展。

特朗普政府最初表示计划在2月19日扣留这笔钱，加州在其诉讼中指出，就在一天前，加州与其他15个州一起起诉了特朗普，原因是他宣布南部边境进入紧急状态。

美国交通部21日拒绝就这起诉讼置评。

加州高铁在最初计划中，总投资773亿美元、线路里程826.8公里，连接旧金山与洛杉矶，最高设计速度350公里每小时，并在2033年全面投入运营。

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