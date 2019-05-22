“架起中西友谊的桥梁”

人民网萨拉戈萨5月22日电（记者 姜波） 第十八届“汉语桥”世界大学生中文比赛暨第十二届“汉语桥”世界中学生中文比赛西班牙赛区决赛当地时间5月19日在西班牙萨拉戈萨市立音乐厅举行。来自西班牙各地的17名中学生和大学生选手齐聚一堂，通过主题演讲和才艺展示，讲述自己与汉语结缘的故事，展示自己对中国文化的热爱，为现场观众带来了一场精彩纷呈的视听盛宴，现场欢声笑语不断，喝彩声此起彼伏。

“4年前我从零开始学习汉语，今天我站在了’汉语桥’比赛的舞台上，一切都像一场梦一样美好。”来自莱昂大学孔子学院的中学生组选手阿莉西亚说，一年前她参加夏令营去中国访问，中国的现代化和飞速发展令她大开眼界。大家都说，中文是未来的语言，但她认为，中国在当今世界舞台上发挥着越来越重要的作用，中文不仅是未来的语言，更是现在的语言。

而在大学生组参赛选手玛利亚·洛佩兹看来，自己通过学习汉语最大的收获就是开阔了自己的眼界，了解到了不同的文化。世界不同国家和民族间的文化习俗存在显著的差异，但世界各国人民都生活在同一片蓝天下，拥有同一个家园和共同的命运。正是这些差异使我们的世界更加精彩，因此不同的国家和民族间应当尊重彼此，互相包容。

声情并茂的诗朗诵、清丽悠扬的钢琴弹唱 《我和你》、刚柔并济的太极拳、曼妙轻盈的舞蹈表演……在才艺表演环节，各位参赛选手纷纷拿出看家本领，精彩的表演博得现场观众的热烈掌声。来自萨拉戈萨大学孔子学院的卡洛斯·索利亚带来的婉转动听的葫芦丝演奏更是让现场观众深深陶醉，叫好声不断。

经过激烈的比拼，最终卡洛斯·索利亚和来自马德里孔子学院的玛利亚·梅尔赛分别获得中学组和大学组第一名，他们将代表西班牙赴华参加“汉语桥”总决赛。已经学习汉语7年的玛利亚难掩夺冠的激动之情，她对记者表示，自己18岁时曾随父母在中国生活过一年，这成为她开始学习汉语的契机，现在她每年夏天都会回中国，中国已经成为了她的“第二故乡”，中国的一切都让她深深着迷。对于即将赴中国参加比赛，她感到既兴奋又紧张，她会积极准备，争取获得好成绩。

近年来，西班牙汉语热持续升温，目前在西班牙共有9所孔子学院和孔子课堂，另有40多所大学和200多所中小学教授汉语，全国学习汉语的人数超过4万人。萨拉戈萨大学校长何塞·安东尼奥说，成立于2017年的萨拉戈萨大学孔子学院是一所“年轻的”孔院，但自成立以来，孔院推出的中文课程和中国文化活动就受到当地民众的热烈欢迎，认识是互相了解的第一步，未来萨拉戈萨孔子学院将继续推动中文在萨拉戈萨的传播，使更多人认识和了解汉语与中国文化。

阿拉贡自治区主席哈维尔·兰班也专程前来出席“汉语桥”比赛，他表示，积极发展对华关系一直是阿拉贡自治区的优先政策，近年来，中国和阿拉贡自治区间的经贸联系越来越紧密，也希望未来可以在文化领域与中国建立更深的联系。 因此，“汉语桥”活动具有重要的意义，将推动中国文化在阿拉贡的传播，他要亲自来向参赛选手表示祝贺。

中国驻西班牙大使吕凡对记者表示，从15年开始，每年的”汉语桥”决赛他都会参加，切身感受到西班牙民众对汉语学习的热情不断高涨，整体汉语水平不断提升，中国文化也越来越受到当地民众的欢迎。汉语是认识中国的一把金钥匙，通过学习汉语，很多西班牙年轻人不仅认识和了解了中国文化，也认识和了解了现代的中国，期待他们未来可以成为中西两国友谊的推动者，为中西关系在各领域深入发展作出贡献。

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