哈萨克斯坦驻华大使努雷舍夫：哈新总统将继续加强中哈睦邻友好关系

哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫（左）出席新闻发布会。杨倩摄

人民网北京5月22日电（杨倩） 哈萨克斯坦总统大选将于2019年6月9日举行。5月21日，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫在北京举行的新闻发布会上表示，哈萨克斯坦将与所有合作伙伴国家保持外交政策的延续性，哈萨克斯坦新总统将继续加强哈中两国睦邻友好关系。

大使介绍，本次大选是哈萨克斯坦人民近三十年来首次选举新总统。本次总统大选有7名候选人参加，其中首次出现女性候选人——“光明道路”民主党代表达尼亚·耶斯帕耶娃。

努雷舍夫强调，本次大选的显著特点是选举过程的公平性。包括现任代总统卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫在内的所有总统候选人都要公开进行竞选活动，争取选票。据悉，将有10个国际组织及其他国家的1000多名国际观察员受邀观摩哈国总统大选。

此外，哈萨克斯坦驻外机构成立了65个选区选举委员会。哈萨克斯坦驻华使馆和驻上海领事馆、香港领事馆将在投票日为在华哈萨克斯坦公民开设投票站，投票时间为6月9日7：00至20：00。据悉，当日将有1500多位选民前往哈萨克斯坦驻华使馆投票站投票。

努雷舍夫称，在哈萨克斯坦共和国首任总统——民族领袖纳扎尔巴耶夫和中华人民共和国习近平主席的共同努力下，两国关系进入了全面战略伙伴关系的新阶段。“我想特别强调的是，纳扎尔巴耶夫自愿辞去总统一职绝不会影响哈中双边关系”。

大使指出，目前中国是哈萨克斯坦重要的贸易伙伴之一。努雷舍夫援引中国海关总署数据称， 哈中双边贸易额从1992年的4.32亿美元增长到2018年的198.8亿美元。两国在经贸、物流、产能、投资、文化和人文领域的合作积极落实并不断扩大。“我对哈中全面战略伙伴关系的光明前景充满信心，”努雷舍夫说。

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