国际社会关注美伊局势 伊拉克称将派代表团斡旋

综合消息：伊拉克总理阿卜杜勒-迈赫迪当地时间21日表示，伊拉克正在与美国和伊朗高层接触，尝试斡旋美伊局势。俄罗斯、德国、法国三国领导人同一天通电话讨论伊朗局势，一致呼吁维护伊核协议。

阿卜杜勒-迈赫迪当天在内阁会议后对媒体表示，伊拉克与美国和伊朗高层都有接触，将派代表团前往美国和伊朗，推动美伊寻求缓和局势。

他表示，伊拉克在这场危机中不会选边站，将在美伊之间传递信息。他还说，美国和伊朗都表示无意发起战争。

同一天，俄罗斯克里姆林宫发表声明称，俄、德、法三国领导人当天通电话讨论了伊朗局势等问题，三方在讨论后一致认为，维持伊核协议非常重要，该协议是维护国际稳定与安全的关键因素。

声明还称，俄、德、法三国将继续在经贸领域与伊朗开展互利合作。

5月以来，美伊局势持续紧张。美国先后宣布不再给予部分国家和地区进口伊朗石油的制裁豁免，以全面禁止伊朗石油出口；强化对伊朗核活动的限制；向中东地区部署“亚伯拉罕·林肯”号航母战斗群、B-52战略轰炸机和船坞运输舰等以应对“伊朗威胁”。伊朗方面强硬回应美“极限施压”，伊朗国防部长哈塔米15日表示，伊朗国防力量已处于最高级别的军事防御状态，做好应对各种威胁的准备。(完)

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