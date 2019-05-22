卢森堡前议长说贸易争端没有赢家

卢森堡前议长洛朗·莫萨21日说，贸易争端从来不是一件好事，从来没有赢家，希望各方通过谈判磋商，最终找到符合各自利益的解决方案。
莫萨当天在卢森堡出席一场经贸推介活动时对新华社记者说，美国这种四处掀波澜的做法是错误的。贸易争端不仅危害中国，也将危害美国和欧洲。他说：“希望美方能回归理性，否则都是输家。”
莫萨还表示，美国针对华为的打压不会成功。“希望欧盟不会采取同样做法，希望华为能不受限制地进入欧盟市场，”他说，“任何公司都应享有进入欧盟市场的权利，谷歌如此，华为也应如此。”
当天一起出席活动的中国驻卢森堡大使黄长庆表示，中国将继续推出一系列重大改革开放举措，包括更广领域扩大外资市场准入、更大力度加强知识产权保护国际合作、更大规模增加商品和服务进口，以及更加重视对外开放政策贯彻落实等。（记者潘革平）
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