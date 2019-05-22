记者调查：美国禁令下，英国人还用华为手机吗？

“我还是用华为手机。”21日，英国电信运营商沃达丰门店一名女店员一边展示自己的华为手机，一边告诉新华社记者，自己使用的华为产品没有问题，目前情况也不会影响在售的华为机型。

当天，华为旗下双品牌之一荣耀在英国发布了最新的智能手机产品，主打更好的拍照体验以及高性价比。本月16日，华为还在伦敦发布了Mate 20 X 5G版本手机。显然，美国的交易禁令并没有打乱华为在英国的产品发布节奏。

尽管美国商务部日前宣布将对华为公司实施出口管制措施，但在英国等发达国家市场，华为多年深耕技术研发和市场推广，已在当地消费者心目中树立了比较扎实的产品形象，其过硬的产品质量和先进技术更让当地民众赞不绝口。

在伦敦生活多年的年轻人帕夫洛斯身上带着3部华为智能手机，他告诉记者，自己很喜欢华为的产品，未来华为推出新款手机他也还会考虑购买。帕夫洛斯说：“华为一直在推出创新技术，这也促使其他厂商在这方面发力。”

“华为手机的质量非常好，尤其是拍照的画质特别好，这是一个非常好的品牌。”年轻女孩妮科尔对记者说。

英国的5G发展速度走在欧洲前列，多家运营商已计划在一些城市陆续开通5G服务。在英国，多数消费者都会选择运营商合约机的方式来购买智能手机产品。

在5G网络开通初期，各家运营商提供给用户选择的手机产品并不会太多。以沃达丰为例，该公司已宣布7月初开始在伦敦等7个城市开通5G网络服务，其中首批可供预定的机型中，除了一款来自三星，其余都是中国厂商华为和小米的产品。

据介绍，包括沃达丰、EE、O2等主要运营商都会销售华为的5G手机产品。在记者采访的沃达丰门店，突出位置就展示着华为新推出的智能手机产品。

不单单是手机产品，华为也在公开透明的情况下参与英国的移动网络建设。沃达丰一名发言人最近接受新华社记者采访时说，这家运营商在英国的4G和5G网络建设中部分使用了华为设备。英国电信此前也向记者表示，华为仍是这家英国最大电信运营商在4G和5G网络和固定网络方面的一个“重要设备供应商”。

华为在手机、5G网络设备等方面的投入已为英国本地经济发展和就业等做出不小贡献。牛津经济咨询社的一项独立研究显示，华为在2018年的经营活动为英国带来了17亿英镑（1英镑约合1.27美元）的经济收益，是2012年的6倍，创造了大量就业机会；仅就研发而言，华为2018年在英国投资1.12亿英镑用于研发，并在英国雇用了300多名研究人员。

华为英国非执行董事安德鲁·凯恩日前在一个活动上表示：“华为在助力英国电信网络建设方面取得了巨大成功，我们仍然坚定地致力于促进英国发展。英国是我们在全球最重要的市场之一，我们全心全意地希望帮助英国保持新技术领导者地位。”（新华社记者张家伟 金晶 梁希之）

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