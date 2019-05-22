庆祝泰中建交四十四周年暨泰中艺术家联合会成立二十周年庆典活动将在曼谷举办

人民网曼谷5月22日电（记者孙广勇）为积极响应“一带一路”倡议，积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，由泰中艺术家联合会，泰中经济贸易交流中心主办的“庆祝泰中建交四十四周年暨泰中艺术家联合会& 泰中经济贸易交流中心成立二十周年庆典活动”新闻发布会于 5 月 22 日在曼谷召开。

泰国前副总理&泰中友好协会会长功·塔帕朗西，泰国民主党副党魁阿隆功等社会各界知名人士出席本次新闻发布会。

泰中艺术家联合会长蔡义批在新闻发布会中致辞道:泰中艺术家联合会&泰中经济贸易交流中心自 1999 年在泰国创立至今已有二十年。二十年来，联合会和中心不负使命，为泰中两国的文化、经贸等各领域的交流与合作牵线搭桥，做出了卓越贡献，赢得了泰中两国各界的普遍肯定和赞誉。作为一个民间的文化及经贸社团，为泰中两国人民的友好交往、文化交流，献出了力量。

最后，蔡义批会长向在场的所有来宾发出诚挚邀请，希望大家届时莅临 10 月 26 日在泰国中华总商会举行的庆典活动，共同见证泰中艺术家联合会&泰中经济贸易交流中心二十年来的成长。

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