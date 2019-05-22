“中葡合作40年”高端论坛在里斯本举行

“中葡合作40年：共同的目标和理想”高端论坛21日在葡萄牙里斯本大学举行。

葡萄牙外交部外交学会会长弗雷塔斯·费拉斯在开幕致辞中高度评价中国改革开放40多年来所取得的史无前例的巨大成就，赞扬两国建交40年来双边关系特别是在澳门回归、中国－葡语国家经贸合作论坛和两国全面战略伙伴关系方面取得的实质性发展。

他说，葡中两国未来可在科研与创新领域以及双方共同关心的可再生能源、人工智能、环保和海洋学方面开展更多的合作，也期待着两国经贸活动再上新台阶。

他说，新一波技术和工业革命浪潮给全球经济带来了深刻变化，数字经济正经历高速发展期。各国经济社会的联系越来越紧密，葡中两国需要采取开放的政策，反对保护主义和单边主义，在双边和多边层面共同努力提高开放水平。

葡萄牙前副总理波塔斯在分论坛发言时说，世界各国应该共同遵守世贸组织的贸易准则，任何贸易分歧都应该通过世贸组织来解决。

作为中葡建交40周年和澳门回归20周年系列庆祝活动的一部分，本次高端论坛由里斯本大学孔子学院、葡萄牙外交部外交学会、中国商务部国际贸易经济合作研究院、中国社科院欧洲研究所共同主办，并得到了葡萄牙总统德索萨的特别授权和大力支持。葡萄牙各界人士和里斯本大学学生200多人参加了论坛。（记者赵丹亮 温新年）

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