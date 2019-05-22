得寸进尺、漫天要价，是谈判还是讹诈？！

谈判要有意义，就必须有诚意。然而，在中美经贸谈判过程中，美方不断抬高要价筹码、得寸进尺、漫天要价，让人不禁要问，美方到底是在谈判还是在讹诈？！

众所周知，在第十一轮中美经贸磋商谈判前夕，美国再度挥舞加征关税大棒，单方面宣布将对2000亿美元中国输美商品加征25%关税；磋商刚一结束，又扬言准备对另外约3250亿美元中国输美商品加征关税；不久前，又以“国家安全”为由，强迫企业终止商业合约，蓄意打击中国科技公司。

将美国政府这一做法放在中美经贸磋商一年多的时间轴上，也许就见怪不怪了。从去年3月发起自导自演的贸易调查，到单方面撕毁共识，再到一面声称将达成协议，一面得寸进尺、漫天要价，美方讹诈的套路昭然若揭，美方出尔反尔、一再“变脸”、“狮子大张口”的言行令世人瞠目。

对于美方的做法，北京师范大学国际经济与贸易系主任、博士生导师魏浩在接受新华网采访时表示，企业合作、社会发展都要建立在良好的信用基础之上，国家之间也是如此。在中美磋商过程中，美国政府单方面发表的言行非常不负责任，罔顾事实，特别随意、善变，这是美国贸易霸凌主义的体现。

人无信难立，国无信难兴。“中美是世界大国，在世界治理中负有重要责任；中美关系是世界上最重要的双边关系，对国际关系格局的影响举足轻重。中美相交应当、必须坚守国际法和国际道德的基本原则，行有规范，为有遵循，不能翻手为云、覆手为雨。大国相交，贵在重信守诺。” 中国人民外交学会原副会长王珍在接受新华网采访时说。

中美经贸磋商已有一年多，其间中方以最大诚意推动磋商，与美方一再横生枝节、设置障碍形成鲜明对比。

在美国威胁加征关税后，中方经贸代表团顶着压力依然赴美，依然以极大的耐心和诚意，为通过磋商解决问题做不懈努力。

对此，中国国际问题研究基金会研究员徐贻聪表示，这体现的是诚意，体现的是自信，体现的是对共创美好世界的决心和期待。同时也昭告世界，中国做事“有理，有利，有节”，完全可以信赖。

中美经贸摩擦要解决的是中国和美国之间的贸易问题，但在谈判过程中，美方扩大范围，不断抬高要价，试图将损害中方核心利益的内容塞进协议，妄图通过在第十一轮中美经贸磋商谈判前以加征关税相威逼，用这种霸权主义的手段迫使中国屈服于美方蛮横无理的要求。

这种极限施压的做法貌似气势汹汹，但对历经磨难的中国人来说，不会起任何作用。习近平总书记曾强调，“任何外国不要指望我们会拿自己的核心利益做交易”。美方一味蛮横行事，最终结果只能是失道寡助，自毁形象，自食恶果！（记者夏小鹏 毕秋兰）

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)