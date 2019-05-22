专家否认近期南太地震频发预示“更大地震”

南太平洋多个地区近期接连发生地震。澳大利亚柯廷大学专家表示，这并不说明该地区地震有增加的趋势，也不能认为这些地质活动是更大地震的先兆。

进入5月以来，位于南太平洋的巴布亚新几内亚、新喀里多尼亚等地多次发生地震，其中包括7级以上强震。

澳大利亚柯廷大学地质学家克里斯·埃尔德斯日前接受新华社记者采访时说，近期南太平洋发生地震的地区都处于环太平洋火山带上，属于地震频发区。根据监测，过去一周内这一带曾发生15到20次大小不等的地震，且目前这种地震频发的态势可能还将持续一段时间。

不过埃尔德斯强调，这并不说明地震有增加的趋势，同时他也不认同这些地质活动是更大地震先兆的说法。他认为，近期这些地区的地震活动只是反映出该地区处于大规模地震带上这一事实，并无异常之处。

去年2月，巴布亚新几内亚发生7.5级地震，造成重大人员伤亡和财产损失。近期的地震虽震级不低，但影响较小。对此埃尔德斯解释说：“相对于去年造成重大伤亡的浅层地震，近期发生的地震震源都较深，而且震中位置偏远，因此没有造成重大影响。”（陈宇）

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