俄德法表示将继续与伊朗进行经贸合作

俄罗斯克里姆林宫网站21日发表声明说，俄总统普京、德国总理默克尔和法国总统马克龙当天通电话讨论了伊朗局势等问题，表示将继续与伊朗在经贸领域进行互利合作。

声明说，俄德法领导人通话时讨论了伊朗核问题全面协议，指出保留该协议的重要性，认为协议是维护国际稳定与安全的关键因素。俄德法三方表示，有意继续与伊朗在经贸领域进行互利合作。

声明说，三国领导人还就乌克兰局势进行磋商，一致表示明斯克协议不可替代，是和平解决乌克兰问题的基础。就叙利亚问题，普京介绍了俄罗斯和土耳其就稳定叙利亚西北部局势、保护民众及反恐方面采取的措施。三国领导人就组建和启动叙利亚宪法委员会进行了讨论，表示继续推动叙利亚危机的政治解决。

伊朗与美国关系近期持续紧张。今年4月，美国宣布将伊朗伊斯兰革命卫队列为恐怖组织，伊朗随后宣布将美国中央司令部及其驻西亚军队认定为恐怖组织。5月初，美国宣布向中东部署“亚伯拉罕·林肯”号航母战斗群、战略轰炸机和船坞运输舰等以应对“伊朗威胁”。伊朗国防部长哈塔米5月15日表示，伊朗国防力量目前处于最高级别的军事防御状态，已做好应对各种威胁的准备。（记者李奥）

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