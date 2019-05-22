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埃及与法国举行海上联合军事演习

2019年05月22日13:55  来源：新华网
 

埃及武装部队21日发表声明说，埃及海军当天同法国海军在埃及地中海领海进行了海上联合军事演习。

声明说，此次演习旨在加强埃及与不同国家的军事关系。演习内容包括如何进行航海编队、打击敌对目标、应对非传统威胁以及船只检查等。

近年来，埃及与法国的军事关系不断增强。今年3月，埃及与法国海军在埃及红海和地中海领海举行了联合演习。

据埃及媒体报道，2015年埃及与法国签署合同，购买了24架法国制造的“阵风”战斗机。此外，埃及还从法国购买了数艘海军舰艇，其中包括两艘“西北风”级两栖攻击舰。

埃及定期与阿拉伯、非洲及西方国家举行联合军事演习，旨在促进军事合作与交流，维护地区安全与稳定。近一年多来，埃及已先后与美国、意大利、沙特阿拉伯、阿联酋、科威特等国举行联合军演。（记者吴丹妮）

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)
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