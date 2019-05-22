中荷合作开发铁海多式联运

中国成都国际铁路港投资发展(集团)有限公司、荷兰鹿特丹港务局、GVT物流集团21日签署合作备忘录，三方将合作开发铁海多式联运。
通过这一模式，货物可经海路运输抵达鹿特丹，再由中欧班列运往中国。这一模式也可通过近洋运输，延伸至英国、爱尔兰、斯堪的纳维亚和波罗的海区域。
当天，中国四川省政府、荷兰北布拉邦省政府在荷兰蒂尔堡市举行仪式，庆祝中欧班列成都-蒂尔堡专线正式开通三周年和该专线第750列班列启程。
四川省委书记彭清华说，跨大西洋联运的货物经鹿特丹港、蒂尔堡与中欧班列实现无缝对接，极大拓展了中欧班列的覆盖范围和服务能力。
据悉，中欧班列成都-蒂尔堡专线目前累计运载货物价值超过6亿美元，返程满载率已超过80%。
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】