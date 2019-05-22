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中荷合作开发铁海多式联运

2019年05月22日13:54  来源：新华网
 

中国成都国际铁路港投资发展(集团)有限公司、荷兰鹿特丹港务局、GVT物流集团21日签署合作备忘录，三方将合作开发铁海多式联运。

通过这一模式，货物可经海路运输抵达鹿特丹，再由中欧班列运往中国。这一模式也可通过近洋运输，延伸至英国、爱尔兰、斯堪的纳维亚和波罗的海区域。

当天，中国四川省政府、荷兰北布拉邦省政府在荷兰蒂尔堡市举行仪式，庆祝中欧班列成都-蒂尔堡专线正式开通三周年和该专线第750列班列启程。

四川省委书记彭清华说，跨大西洋联运的货物经鹿特丹港、蒂尔堡与中欧班列实现无缝对接，极大拓展了中欧班列的覆盖范围和服务能力。

据悉，中欧班列成都-蒂尔堡专线目前累计运载货物价值超过6亿美元，返程满载率已超过80%。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)
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