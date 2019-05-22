崔天凯：中方仍准备继续同美方谈判以达成协议，谈判的大门仍是敞开的

当地时间5月21日,中国驻美大使崔天凯接受了美国福克斯新闻频道“布雷特·贝尔特别报道”栏目采访。

人民网华盛顿5月21日电（记者 吴乐珺）当地时间5月21日，中国驻美国大使崔天凯接受了美国福克斯新闻频道“布雷特·贝尔特别报道”栏目采访，就华为、中美贸易、南海问题等回答了记者提问。

近来美方指控如果西方国家使用华为设备，将面临着实质上向中方交出关键信息的风险。对此，崔天凯表示，美方对华为的指控毫无根据和证据，具有讽刺意味的是，那些指控别人从事间谍活动的人，自己正是从事间谍工作的。崔天凯称，华为只是一家普通的中国私营公司，美方所有针对华为的行动都是带有政治动机的。中方非常担心这些行动将扰乱正常的贸易和投资往来，破坏人们对市场运作的信心，削弱对公平、开放、竞争、企业家精神及法治等价值观的信念，这些价值观过去曾被推崇备至。

关于中美贸易问题，崔天凯表示，中方始终认为：第一，一个好的贸易协定符合中美双方的利益；第二，好的贸易协定应建立在相互尊重和平等互利基础之上；第三，中方仍准备继续同美方谈判以达成协议，谈判的大门仍是敞开的。崔天凯称，任何一国政府都应高度重视本国人民的利益。对美方来说可能是“美国优先”，但中国政府一贯维护自己国家和人民的利益。回顾过去一年来中美贸易磋商进程，就能清楚地看到，美方不止一次朝令暮改，破坏双方已达成的初步协议。中方一贯遵守承诺，是美方经常改变立场。贸易逆差不是简单的数字游戏，其背后有很多结构性因素。尽管如此，中方仍愿意采取措施解决贸易不平衡问题，愿意购买更多美国产品和服务，也愿意为此做出更多努力。如果中美双方都有政治意愿，那么我们就能持乐观态度。

当记者问道，中国是否是美国竞争对手时，崔天凯表示，首先，中国不想与美国内政有任何牵扯。其次，中国的目标始终是明确的，就是要满足14亿中国人民对更加美好生活的向往，这是我们唯一的目标。中方既无兴趣，也无意愿寻求或与其他国家争夺全球主导权。过去几十年来，国际社会越来越期待中国在国际事务中发挥更大作用、承担更多责任。我们只是在努力满足国际社会的期待。

对于南海问题，崔天凯表示，南海问题实际上是中国和部分邻国的领土争端问题。过去几年来，我们同其他声索国在处理这个问题上取得了积极进展。有关国家正共同努力制定《南海行为准则》，维护地区稳定。事情正朝着正确方向发展，地区紧张局势也在降温。南海地区唯一的不稳定因素来自于美国在该地区频繁的军事活动，如所谓的航行自由行动等。这才是南海地区不稳定之源。

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)