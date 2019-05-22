中国工商银行奥地利有限公司开业

中国工商银行董事长陈四清在开业仪式上致辞

人民网讯 奥地利当地时间5月21日，中国工商银行奥地利有限公司在维也纳开业。正在奥地利进行正式友好访问的全国人大常委会委员长栗战书与奥地利总理塞巴斯蒂安·库尔茨共同为工银奥地利揭牌。中国驻奥地利大使李晓驷、中国工商银行董事长陈四清、奥地利数字与经济事务部长玛格丽特·施兰伯克、奥地利央行行长埃瓦尔德·诺沃特尼、奥地利金融市场管理局局长克劳斯·库普富姆勒等参加了开业仪式。

库尔茨在致辞时表示，过去几年，奥中两国合作不断深化。一年前，奥地利总统率代表团访华，不久前自己参加第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，进一步证明奥中友好关系的深化。奥地利位于欧洲中部，并且是外向型经济，对银行来讲是很好的选择地，有利于银行方便地进入中东欧和巴尔干市场。中国工商银行选址奥地利开设子行，证明了奥地利的区位优势，希望与各方携手进一步促进奥中友好合作。

陈四清表示，中奥交流源远流长，两国经济互补性强，合作领域广泛，成果丰硕，前景广阔。中国是奥地利在亚洲最大的贸易伙伴、欧盟之外的第二大销售市场，双方也互为重要的投资来源国，日益密切的经贸往来为中奥深化金融合作奠定了坚实基础。工商银行将以工银奥地利开业为契机，充分发挥金融的桥梁纽带作用，围绕先进制造、节能环保、科技创新、冰雪产业等重点领域和新增长点，引导中资企业更好地了解奥地利、投资奥地利、兴业奥地利，并为奥地利企业进入中国市场提供专业高效的跨境金融服务，致力成为服务中奥经贸往来的首选银行。同时，依托工银奥地利平台，推动中奥在“一带一路”和中国-中东欧框架下拓展务实合作，致力成为服务中奥共享全球市场机遇的先锋银行。工银奥地利将对标监管标准和全球最佳实践，坚持合规稳健经营，积极履行社会责任，致力成为奥地利市场上客户满意、监管认可、声誉良好的优秀银行。

统计数据显示，2018年中奥双边贸易额达到97.5亿美元，同比增长16.2%，再创历史新高。其中，中国对奥地利出口28.3亿美元，增长11.9%；中国自奥地利进口69.2亿美元，同比增长18%。在双边投资方面，2018年中国企业新增对奥地利直接投资1.9亿美元，投资存量超过10亿美元；奥地利企业在华直接投资1.5亿美元，增长53%，累计对华投资达21.4亿美元。

目前，工商银行在全球47个国家和地区建立了426家境外机构，并通过参股标准银行集团间接覆盖非洲20个国家。在欧洲市场，工商银行的服务网络已覆盖欧洲15个国家。近年来，工商银行以“一带一路”建设为契机，积极推动沿线国家和地区的经贸投资合作，目前已累计承贷“一带一路”项目总金额超过1000亿美元，涵盖全球电力、制造业、基础设施、资源开发、园区建设、绿色产业等领域。工商银行还牵头发起“一带一路”银行间常态化合作机制，促进国际金融机构在“一带一路”倡议下开展互利合作，目前该机制成员数已达88家，覆盖45个国家和地区，奥地利一些主要银行是该机制成员。

(责编：任付丽(实习生)、樊海旭)