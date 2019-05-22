王毅会见哈萨克斯坦外长阿塔姆库洛夫

人民网比什凯克5月21日电（记者周翰博）2019年5月21曰，国务委员兼外交部长王毅在比什凯克出席上海合作组织成员国外长会期间会见哈萨克斯坦外长阿塔姆库洛夫。

王毅表示，中哈是全面战略伙伴。上个月，纳扎尔巴耶夫首任总统来华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛时，习近平主席向他授予中国第二枚“友谊勋章”，并同他举行了富有成效的会谈。相信在两国领导人战略引领下，中哈关系将在今年取得更大发展。

王毅指出，哈萨克斯坦是丝绸之路经济带的首倡之地，中哈共建“一带一路”取得重要早期收获，在欧亚地区乃至全世界都产生积极示范效应。下一步，双方要推动共建“ 一带一路”倡议与哈方“光明之路”新经济政策深入对接，做深做实产能合作，深化财金合作，打造立体化互联互通格局，不断拓展两国合作的领域和空间。

王毅表示，当今世界充满不确定性，单边主义和保护主义抬头，冷战思维和霸凌行径沉渣泛起。中哈作为全面战略伙伴，应进一步加强战略协调合作，推动即将举行的上合组织外长会和比什凯克峰会凝聚共识，以实际行动抵制保护主义，维护自由贸易体系，为捍卫国际公平正义、促进世界和平发展作出贡献。

阿塔姆库洛夫表示，哈方高度评价中方向纳扎尔巴耶夫首任总统颁发“友谊勋章”，认为这是哈中两国深厚情谊和高度战略互信的鲜明写照。哈方愿同中方共同落实好两国领导人共识，密切高层交往，推动“光明之路”新经济政策与共建“一带一路”倡议对接，充实两国全面战略伙伴关系的内涵。哈对当前国际上出现的单边主义和保护主义苗头深表担忧，愿与中方在联合国、上合组织、亚信等多边框架下加强协调配合，维护现行国际秩序和两国共同利益。

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