王毅：中方愿全力支持吉方办好上合组织峰会

人民网比什凯克5月21日电（记者周翰博）2019年5月21日，国务委员兼外交部长王毅在比什凯克同吉尔吉斯斯坦外长艾达尔别科夫举行会谈后共见记者时表示，中方愿全力支持吉方作为轮值主席国，在6月办好上海合作组织比什凯克峰会。

王毅表示，明天将举行上合组织外长会，为峰会做好政治准备。我们将凝聚政治共识，推动构建新型国际关系和人类命运共同体，支持建设开放型世界经济；我们将加强内部团结，继续倡导弘扬“上海精神”，推动上合组织机制建设走深走实；我们将聚焦务实合作，加紧商谈贸易便利化协定，推进区域经济一体化进程；我们将深化安全合作，因应地区安全形势的新变化和新挑战，合作打击“三股势力”，营造良好发展环境。

王毅表示，中吉同为上合组织创始国，两国将加强协调配合，共同推动上合组织实现新发展。中方愿全力支持吉方办好上合组织比什凯克峰会。

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