王毅：中方愿同吉方共同铲除一切恐怖主义和极端主义思潮

人民网比什凯克5月21日电（记者周翰博）2019年5月21日，国务委员兼外交部长王毅在比什凯克同吉尔吉斯斯坦外长艾达尔别科夫举行会谈后共见记者时表示，中国新疆地区和吉尔吉斯斯坦山水相连，双方休戚与共、唇齿相依。中方愿继续同吉方加强经验沟通与交流，共同铲除一切恐怖主义和极端主义思潮。

王毅表示，前些年，中国新疆地区深受“三股势力”危害，恐怖势力和极端思潮对两国和本地区安全都构成了威胁。近年来，新疆维吾尔自治区采取积极举措开展预防性反恐和去极端化工作，取得显著成效。这项工作不仅维护了新疆地区的安全稳定，也有利于本地区的和平安全，同时为国际反恐事业作出了积极贡献，为探索有效去极端化积累了有益经验。

王毅指出，今年2月艾达尔别科夫外长访华期间，专门赴新疆访问，回国后吉方发布声明，充分肯定中国新疆政策，有力驳斥不实报道，中方对此表示高度赞赏。这充分体现了中吉两国相互尊重，相互支持的优良传统。中方愿继续同吉方加强经验沟通与交流，共同铲除一切恐怖主义和极端主义思潮。

(责编：任付丽(实习生)、樊海旭)