王毅：中吉关系发展应突出四个关键词

人民网比什凯克5月21日电（记者周翰博）2019年5月21日，国务委员兼外交部长王毅在比什凯克同吉尔吉斯斯坦外长艾达尔别科夫举行会谈后共见记者时表示，两国外长充分肯定中吉关系取得的长足发展，认为下一步中吉全面战略伙伴关系应突出以下四个关键词。

一是保持稳定。无论国际地区和各自国内形势如何变化，中吉友好关系都不应受到干扰，不应为困难所阻，确保得到健康稳定发展。

二是坚持平等。两国虽然大小不同、发展阶段不同、社会制度不同，但双方应该始终相互尊重，平等相待。

三是深化合作。双方将共同落实好两国元首重要共识，加快“一带一路”倡议同吉尔吉斯斯坦《2018-2040年国家发展战略》对接，不断深化各领域互利合作，助力两国各自发展和共同繁荣。

四是确保安全。安全是人民的需求，也是发展的前提。两国已经签署了打击“三股势力”合作的文件，双方将进一步深化在反恐、打击跨境有组织犯罪、禁毒、网络安全、境外追逃、大型活动安保等方面的协调配合。

王毅表示，中吉两国有着悠久交往传统，两国人民具有天然的亲近感。中方将永远是吉方最可靠、最亲近、最持久的朋友。双方对中吉关系发展前景充满信心，中方愿与吉方共同发展，共同繁荣。

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