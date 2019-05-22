王毅同吉尔吉斯斯坦外长艾达尔别科夫举行会谈

人民网比什凯克5月21日电（记者周翰博）2019年5月21日，国务委员兼外交部长王毅在比什凯克同吉尔吉斯斯坦外长艾达尔别科夫举行会谈。

王毅表示，中吉山水相连，是友好邻邦和全面战略伙伴。上个月，热恩别科夫总统赴华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，习近平主席同他举行富有成果会谈，两国元首就推进两国全面战略伙伴关系达成一系列重要共识。

王毅表示，中方愿与吉方以共建“一带一路"为契机，加快推进两国发展战略对接，落实好重点合作项目，更好造福两国人民。双方要密切人文交流，积极开展地方合作，全面提升两国安全合作水平，加大对“三股势力"、跨国有组织犯罪、贩毒等活动打击力度。中方愿积极支持配合吉方办好6月上海合作组织比什凯克峰会，希望峰会能弘扬“上海精神”，推动深化成员间的双多边合作。

王毅指出，事实证明，中吉关系持续稳定健康发展，完全符合两国人民的根本利益。中吉世代友好是大势所趋、民心所向，任何困难和干扰都阻挡不了这一进程，任何离间和破坏两国关系的图谋都不会得逞。中方赞赏吉方长期以来在台湾、涉疆等问题上给予中方的坚定支持，也将一如既往坚定支持吉方走自主选择的发展道路，支持吉政府为维护国家独立、主权和安全奉行的各项内外政策。

艾达尔别科夫完全同意王毅对吉中关系的评价和下一阶段双边关系发展建议，表示吉方热烈祝贺中华人民共和国成立70周年，由衷钦佩中国改革开放40年来取得的巨大成就，高度重视吉中全面战略伙伴关系。吉方积极支持“一带一路”倡议，愿将吉国家发展战略同“一带一路”倡议深度对接，不断拓展两国在经贸、投资、能源、交通、农业、救灾等领域合作。吉方坚定奉行一个中国政策，坚定支持中方在台湾、涉疆等中国内政问题上采取的政策，希望两国政治互信不断巩固加强。吉方感谢中方对吉担任上海合作组织轮值主席国的支持，愿同中方加强协调，推动峰会取得圆满成功。吉方热切期盼习主席出席上海合作组织比什凯克峰会并对吉尔吉斯斯坦进行国事访问，将精心做好筹备工作，迎接好习主席访问，确保此访圆满成功并取得丰硕成果。

会后，两国外长共同签署了《中吉外交部2020至2021年合作纲要》并会见了记者。

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