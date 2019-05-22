亚洲文明对话大会世界瞩目

五月十七日，由中国文化和旅游部、塔吉克斯坦共和国文化部、塔吉克斯坦共和国驻华大使馆共同举办的塔吉克斯坦文化演出在北京举行，为亚洲文明对话大会献上一场精彩的文化盛宴。图为塔吉克斯坦演员表演舞蹈《花束》。

新华社记者 李 贺摄

5月的北京，活力四射。在这里举办的亚洲文明对话大会再次燃爆亚洲激情，聚焦世界目光。亚洲文化嘉年华、分论坛、美食节、文明巡游……通过一系列精彩纷呈的配套活动，亚洲文明对话大会开启了一场场穿越时空的文明之约，讲述了一个个文明交流互鉴的生动故事。同心促交流，携手共命运。亚洲人民在共赏多元文化之美的同时，也一起共谋文明共存的发展之道。亚洲文明对话大会进入尾声，但文明对话永不谢幕。来，本报记者带您回望一周来的大会盛况，回顾那些文明碰撞的美妙瞬间——

交流互鉴引发共鸣

5月15日，中国国家主席习近平在北京国家会议中心出席亚洲文明对话大会开幕式，并发表题为《深化文明交流互鉴 共建亚洲命运共同体》的主旨演讲，阐述亚洲文明对世界文明发展的重要意义，提出加强不同国家、不同民族、不同文化交流互鉴的中国主张，深刻阐释中华文明的独特价值。

习近平主席的主旨演讲引发全球共鸣，产生深远影响。

“我高度赞赏习近平主席提出的构建人类命运共同体的伟大构想。这一构想让世界各国，不论大小以及发展程度不同，都能以和为贵，同呼吸，共命运。”柬埔寨国王西哈莫尼表示。

希腊总统帕夫洛普洛斯表示，真正的文明是以人为本的，真正的文明尊重多样性，真正的文明重视对话。文明之间应该搭建沟通的桥梁，这是开展合作的基础。

“习近平主席倡导举办亚洲文明对话大会恰逢其时，给我们树立了很好的榜样，有助于各方探索如何更好地让世界人民受益，以及如何在亚洲文明以及世界各国文明之间进行对话。”新加坡总统哈莉玛说。

全方位展示亚洲风采

乘着亚洲文明对话大会的东风，人们与亚洲文明有了一次亲密接触的好机会，艺术展、文物展、图片展、音乐会、艺术节……从北京到杭州、广州、成都，广袤的中华大地上，一系列丰富多彩的活动，全方位展示了亚洲丰富的文化遗产。

在亚洲文化嘉年华上，手姿舞蹈《丝路绽放》、意大利歌唱家安德烈·波切利领唱《今夜无人入睡》、大型京剧表演《盛世梨园》、歌舞《远方的客人请你留下来》……各具特色的节目承载了亚洲各国人民共促文化交流互鉴的美好祈愿；在亚洲文明巡游中，表演团队汇集了亚洲各国特色文化，展示了亚洲风貌。

巴基斯坦《每日邮报》总编辑马克东·巴伯表示，亚洲文化嘉年华让我们领略了亚洲风采。我们应该从不同文明中寻求智慧、汲取营养，加强交流互鉴，携手解决人类共同面临的各种挑战。

在国家博物馆举办的“大美亚细亚——亚洲文明展”上，观众可以饱览亚洲47国及希腊、埃及两个文明古国的451件组文物；在亚洲影视周上，电影大师对话、亚洲电影展等活动纷纷举行，促进了亚洲文明的传播与交流；在国家图书馆，“文明匠心——亚洲非遗大展”向观众展现了各国精湛的文化和技艺传承；在北京全国农业展览馆，人们可以在亚洲世界遗产影像专题展中，看到用精美的照片呈现的中国武当山等自然和人文景观，以及印度泰姬陵等特色建筑。

除了艺术展览，还有美食交流。持续一周的亚洲美食节，成为一场展示绚丽多姿的亚洲文化风情和亚洲文明风采的盛宴，北京、广州、杭州、成都等地同步举办美食文化活动，众多亚洲美食汇聚一堂，让游客们“一日吃遍亚洲”。

凝聚共识促进和平

亚洲文明对话大会还通过丰富多样的分论坛和各种活动，取得了丰富的成果。

例如，在文化旅游与人民交往分论坛，与会嘉宾围绕文化旅游融合发展推动人民交往、文明互鉴深入交换意见，达成重要共识，分论坛还发布了《亚洲旅游合作交流报告》，展望了亚洲旅游合作交流的广阔前景，提出了切合实际的建议。

在亚洲文明全球影响力分论坛，来自亚洲及欧洲、美洲地区的政府官员、知名专家学者等围绕“亚洲价值、全球共享”主题，交流分享了亚洲文明的丰富内涵与当代价值，共同探讨亚洲文明在全球化时代的新使命新作为。论坛期间，国家广电总局还分别与阿根廷公共传媒管理总局、亚洲—太平洋广播联盟、新加坡资讯通信媒体发展局等分别签署了合作协议等。

南非金山大学经济与商业学院院长詹尼·罗索乌说，文明之间互鉴交流是社会发展的重要基石，亚洲文明对话大会的成功举办将推动亚洲乃至世界的和平发展及文明进步，成为推动全球促进文明交流的新起点。

津巴布韦南部非洲研究与文献中心创始人、资深研究员菲利丝·约翰逊说，文明只有姹紫嫣红之别，绝无高低优劣之分。亚洲文明对话大会的成功举办，体现出中华文明平等对待其他文明的宽广胸襟，得到非洲人民的赞同和支持。

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