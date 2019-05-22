澜湄去哪儿之老挝篇：遗世独立的凡间净土

生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。

沿澜沧江顺流而下，温婉的湄公河上有一片凡间净土——老挝。这里仿佛有某种魔力，高耸入云的塔銮，云蒸霞蔚的万荣，和风细雨中的布施，能够令你心境瞬间宁静下来。

2019年恰逢中国—老挝文化旅游年。走，去老挝——

在万象感受历史

作为老挝首都，万象云集了许多地标建筑，它们是老挝历史的见证者。

1. 塔銮寺

塔銮寺

老挝人多信佛，万象的名胜多以佛教建筑为主，塔銮寺便是其中最著名的建筑之一。塔銮寺是老挝的佛教胜地，其中以金灿灿的塔銮最为著名。这座45米高的建筑始建于1566年，塔身采用荷花花瓣造型，据说塔下埋葬了释迦牟尼的佛骨。如今的塔銮是在1953年重建的，塔尖由纯金打造。

2. 西萨格寺

万象西萨格寺的百佛墙

西萨格寺始建于1818年，是1828年万象遭到暹罗国入侵时唯一未被摧毁的寺庙。当年的“幸存奇迹”为这座古寺平添神秘色彩。寺中一面院墙陈列着6840个大小不一的佛像，成为独特一景。

3.凯旋门

凯旋门

除了寺庙，万象最有名的还有凯旋门。万象凯旋门高45米，与主席府遥遥相望。老挝人民于1957年修建凯旋门，纪念老挝反殖民战争中的牺牲者，其设计灵感来自巴黎凯旋门。远看，这像一座欧式建筑，但近观，你会发现凯旋门的细节设计采用了许多老挝传统图案。如果感兴趣，你还可以登顶凯旋门，鸟瞰万象城。

在琅勃拉邦找寻宁静

距万象北部约400公里处，坐落着古都琅勃拉邦。它是老挝的佛教中心，被誉为老挝最宁静之地。琅勃拉邦被联合国教科文组织列入世界历史遗产名录，有600多处被认定有保存价值的古建筑。

1. 王宫博物馆

琅勃拉邦王宫博物馆

王宫博物馆是琅勃拉邦最著名的古建筑之一，位于湄公河畔，建于1904年，是以前老挝国王及家人的寝宫。1975年老挝废除君主制后，这里改为博物馆。王宫规模不大，但保存良好。殿内设有大殿、议事厅、书房、收藏室、起居室，装饰精细典雅，当年的风貌依旧可见。

2.香通寺

香通寺

王宫博物馆不远处坐落着老挝皇家寺庙香通寺。该寺建于1560年，层层叠叠的屋顶、金灿灿的雕花，浓缩了琅勃拉邦寺庙建筑的精华。这里曾是老挝皇室举行最高仪式之所，据说国王的婚礼葬礼都在这里举行。

3. 街头布施

琅勃拉邦街头的布施

琅勃拉邦完好保留了老挝的传统佛教习俗。每天天刚亮，身着橙色袍子的僧人会结队走上街头，接受信徒给予的食物。远观，星星点点的橙色宛若繁星连成一片，成为朦胧天色下一道独特的风景。这种布施习俗源于僧人不可开火做饭的传统。老挝僧人饮食没有禁忌，糯米饭、肉、菜、点心……跪坐在路边的人们把各式食物放入僧人的罐中，僧人将食物集中起来，一起分享。

在万荣遇见“小桂林”

小桂林万荣的清晨

从万象到琅勃拉邦路途漫漫，很多人会选择经停风光迤逦的万荣。“真像桂林！”这是许多中国人对万荣的第一印象。的确，万荣青山碧水、风景如画，有“小桂林”之称。连绵的群山映在南松河上，恰如一幅婉约的山水画。

万荣的静让人陶醉。在大自然的怀抱中静静地放空自我，烦恼与压力一抛而空。万荣的动让人为之动容。南松河上漂流、打水仗，山间挑战丛林飞跃，欢笑与尖叫声在青山碧水间此起彼伏。

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(责编：崔越、徐祥丽)