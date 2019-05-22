亚文会志愿服务圆满结束 专业服务赢得赞誉

5月22日，亚洲文化巡游和亚洲美食节进入尾声，为亚洲文明对话大会服务的志愿者也要和志愿岗位说再见了。从5月5日最早上岗的第一批志愿者到5月22日最晚离开的最后一批志愿者，18个志愿服务的日日夜夜，志愿者们用专业的服务、甜美的微笑、诚挚恳切的态度赢得了与会来宾的赞誉；18个黎明和夜晚的坚守，也为每一位志愿者留下了一段最美的记忆。

首都机场接送机岗位上的等待，让志愿者体会了志愿服务的韧性；国家会议中心咨询服务台前，小语种志愿者收获了自信；亚洲文化嘉年华上，志愿者付出汗水赢得赞美；奥林匹克公园千米景观巡游大道上，台前幕后的志愿者得到了最珍贵的友谊……不负青春，不负芳华！今天的每一帧都将是永远难以忘怀的记忆。

在这里，就让我们一起回放亚洲文明对话大会上志愿者服务的每一帧，见证最美的他们。（记者 王薇）

(责编：燕勐、樊海旭)