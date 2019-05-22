各美其美 美美与共——成都熊猫亚洲美食节侧记

5月的成都，来自亚洲各国的美食让城市活色生香。

繁华春满园，群生则锦绣。15日至22日，以“食美寻香、各美其美、美美与共”为主题的成都熊猫亚洲美食节，以美食为媒，推进亚洲各国文明对话。

各美其美

开幕式上，来自泰国、以色列、巴基斯坦、韩国、新加坡、日本、中国香港、中国澳门的代表介绍各自“舌尖上的亚洲”主题日活动，向全球美食爱好者发出盛情邀请。

“舌尖上的巴基斯坦”18日晚拉开帷幕，每天都有两位来自巴基斯坦的名厨与现场食客一起交流。DIY沙拉秀、特色酱汁调制互动，为食客奉上正宗的巴基斯坦美食。“新加坡娘惹文化静态展”在美食节期间在成都博物馆举行，来自新加坡娘惹博物馆的娘惹三层碗盏、娘惹彩砖和手工鞋面等珍藏展品悉数亮相，多角度展现当地人生活轨迹……

在成都最繁华的春熙路地铁广场，往来行人被一场充满异国风情的“沙滩派对”所吸引。17日至19日，以色列美食旅游文化荟在这里火热举行。

以色列因其悠久的历史与社会的多元性，其饮食呈现出独特的风格。“中国有句老话，叫‘民以食为天’。食物，是人类最基础的需要，也是人类文化最重要的元素。美食节给了人们很好的机会，可以在家门口品尝到世界各地的美食，体验不同国家的文化。”以色列驻成都总领事潘立文说。

潘立文此次还特意请来了“国厨”科比，希望让食客体验原汁原味的以色列菜品，了解真实的以色列和以色列文化。

美人之美

“火锅创意集市”吸引了全世界火锅爱好者的目光。

火锅包容万象，麻辣鲜香。作为火锅之“魂”的辣椒，也是“舶来品”，各地食材的融合，成就了四川火锅“城市名片”的地位。

四川省火锅协会执行会长严龙介绍说，火锅本来就是中外交流的产物。“为了丰富四川的火锅，我们会从不同国家引进特色食材。”严龙说，不少四川火锅品牌开始学习国外餐饮的营销之道，成都街头出现了不少国外特色火锅。

早在十多年前，还是“背包客”的潘立文和女友就曾来四川旅游并在四川成功向女友求婚。他本人也是四川菜的超级“粉丝”，经常在中餐“苍蝇馆子”大快朵颐。其中，火锅、担担面、麻婆豆腐、回锅肉是他的最爱。

美美与共

“美食是一座桥梁，是理解不同文化的重要渠道。”28岁的欧励来自以色列，5年前来到成都，现在是成都一家酒吧的合伙人。“我们的食物更加多元，在同一个餐桌上你可以吃到世界各地的食物。”他说。

各种文明没有冲突，只是要有欣赏所有文明之美的眼睛。

“在开普敦，美食能够弥合更多的分歧，来帮助跨文化的交流。”前来参加此次成都亚洲熊猫美食节的南非开普敦市前文化局局长、金山大学艺术学院文化政策管理系副研究员载德·门特说，“食物传达的不仅仅是一种味道。依托美食节的平台，我们可以挖掘食物背后的故事，让我们更多地了解彼此，更好地进行文化之间的交流。”（新华社记者许茹、袁秋岳）

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